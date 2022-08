Dolciumi, c’è chi ti paga per mangiarli | L’incredibile proposta che vale quasi 100.000€

Si tratta di un lavoro in smart working molto speciale. Una proposta che ricorda anche la trama de “La fabbrica di cioccolato”

Quasi 100mila euro per assaggiare caramelle comodamente seduti a casa: è il dolce lavoro proposto dall’azienda di dolciumi. E’ stato ben presto definito il lavoro più dolce del mondo. E voi lo fareste? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Potreste proporvi…

La posizione aperta di Chief candy officer, infatti, richiede anche di “essere il capo tester del sapore”. La società ha affermato che la posizione di Chief candy officer è aperta a tutti, anche ai bambini a partire dai cinque anni di etaà, e molti genitori hanno ripreso i propri figli che compilavano la domanda, pubblicandola poi online.

Si tratta di un lavoro in smart working molto speciale. Una proposta che ricorda anche la trama de “La fabbrica di cioccolato”, il visionario film di Tim Burton con Johnny Depp. L’azienda in questione, in realtà, non commercia solo caramelle, ma si tratta di un rivenditore online di dolciumi a 360° (dalle barrette di cioccolato alle caramelle gommose fino alla liquirizia).

“Immagina i tuoi ricordi più belli riguardanti le caramelle e di farli diventare un lavoro” dice lo slogan con cui l’azienda propone e promuove questa particolare posizione lavorativa.

Il lavoro più dolce del mondo

A proporre questo lavoro è l’azienda canadese Candy Funhouse, che ha sede fuori dalla città di Toronto. Lo rende noto la Cnn, precisando che all’annuncio di luglio pubblicato su LinkedIn sono seguite migliaia di candidature, come ha spiegato Jamal Hejazi, amministratore delegato dell’azienda. L’azienda propone una paga di circa 80mila dollari, l’equivalente di 100mila euro nel nostro conio.

Candy Funhouse è guidata da quattro fratelli tra i 20 e i 30 anni cresciuti nella zona e i cui genitori possedevano negozi di ciambelle e un ristorante locale. Le vendite nel 2021, notevolmente aumentate dalla pandemia, sono state pari a “poco meno di 15 milioni di dollari”, ha detto Hejazi.

Candy Funhouse ha 340.000 follower su Instagram e tre milioni su TikTok, ha specificato l’amministratore delegato, aggiungendo che l’azienda si sta preparando per Halloween, periodo di vendita maggiore dell’anno scorso.

Hejazi ha anche evidenziato che non sono corretti i resoconti sui social media secondo cui il Chief candy officer dovrebbe mangiare 3.500 caramelle al mese, numero che invece rappresenta le diverse varietà di dolciumi della compagnia: “Sarebbero 117 al giorno, troppe!”.