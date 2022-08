Francesco Montanari: “non lo farò mai più” | La verità sulla fine del matrimonio con Andrea Delogu

Il popolare attore reso famoso da “Romanzo Criminale” parla, per la prima volta, della fine del matrimonio con la conduttrice

Parla. Parla tanto il gossip. Troppo, diremmo. E’ Francesco Montanari a stoppare le voci che, per tanto tempo, si sono rincorse sulla fine del suo matrimonio con Andrea Delogu. Ecco la verità del popolare attore.

Andrea Delogu e Francesco Montanari

Di Andrea Delogu ormai sappiamo tanto. Ha da poco compiuto 40 anni e ha iniziato giovanissima il proprio percorso in televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”.

Nel corso degli anni, anche la pubblicazione di un libro, “La Collina”, e una attività televisiva sempre crescente. Proprio in questi giorni, peraltro, ha presentato il Tim Summer Hits insieme a Stefano De Martino.

Bella, brava, autoironica, come testimonia la sua fitta attività sui social network. Instagram in particolare. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”.

La verità di Francesco Montanari

Come detto, Francesco Montanari, a ottobre 38enne, è noto soprattutto per la sua “cattiva” espressione del “Libanese” in “Romanzo Criminale”, serie tv ispirata alla vera storia della Banda della Magliana. Ma non è l’unico ruolo importante per Montanari. Nel 2013 compare in “Squadra antimafia” interpretando Achille Ferro, spietato mafioso catanese.

Nel 2018 è il protagonista della fiction “Il cacciatore”, trasmessa su Rai 2 e tratta dal romanzo autobiografico “Cacciatore di mafiosi” del magistrato Alfonso Sabella, nel ruolo del PM Saverio Barone (personaggio ispirato a Sabella), membro del pool antimafia di Palermo, impegnato nella ricerca di latitanti mafiosi nella Sicilia degli anni a cavallo tra il 1993 e il 1996.

Questa performance vale all’attore il premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival. Nello stesso anno ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale Vincenzo Crocitti “Attore In Carriera”.

Insomma, una carriera importante anche quella di Montanari. Che ora, a distanza di diversi mesi, dice la sua anche sulla fine del matrimonio con Andrea Delogu. I due, infatti, sono stati sposati dal 2016 al 2021. Le parole dell’attore sono decisamente dure.

“Quando io e Andrea ci siamo lasciati, ora siamo in ottimi rapporti, ho visto delle reazioni sui social che mi hanno preoccupato e confuso. C’è la bulimia di voler fare del gossip da quattro soldi, probabilmente la gente è annoiata, ma dietro un divorzio ci sono due persone” ha detto in un’intervista concessa a Tiscali. Da qui, dunque, il proposito dell’attore: “Sui social ci sono, ma non pubblicherò mai più qualcosa che riguardi la mia vita privata”.