GF Vip 7: il ritorno dei soliti volti | I nomi dei primi concorrenti gelano il grande pubblico

Dopo le polemiche sulla scelta di Giovanni Ciacci spuntano i nomi dei nuovi concorrenti del GF Vip sui quali Signorini assicura lo scontro generazionale

La prossima edizione del GF Vip è alle porte e andrà in onda a partire da settembre 2022 su Canale 5. A condurre il programma ci sarà Alfonso Signorini che è molto attento alla scelta dei concorrenti. Il conduttore tiene molto infatti ad assicurare il confronto generazionale tra gli inquilini della casa creando sempre cast eterogenei.

Anche per questa edizione Alfonso Signorini ha ben pensato di realizzare un cast d’eccezione e pare confermata la partecipazione di personaggi più giovani quali Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi e di diversamente giovani come Gegia, di Wilma Goich e di Charlie Gnocchi.

Pare infatti che sebbene il seguito degli ultimi tre concorrenti non sia numeroso come quello dei concorrenti più giovani, Signorini li abbia scelti per le loro peculiarità di modo da generare un interessante scontro generazionale.

Grande Fratello vip 7 accoglie 3 nuovi vip: scopriamo chi sono

Gegia ha 63 anni e può dirsi l’anti-showgirl. Dopo aver partecipato e vinto il reality Ritorno Al Presente si è dedicata alla carriera di attrice. Wilma Goich ha 76 anni, cantante ed ex storica di Edoardo Vianello con il Grande Fratello Vip 7 fa il suo debutto in tv.

Charlie Gnocchi ha 59 anni ed oltre ad essere un popolare speaker radiofonico porta il peso di essere fratello d’arte del più celebre Gene Gnocchi. Discussa è la partecipazione di Giovanni Ciacci dopo la sua dichiarazione in merito alla sieropositività.

Patrizia de Blanck di nuovo al GF? Ecco le sue parole

La contessa Patrizia De Blanck ad 82 anni potrebbe rientrare nella Casa dopo la sua partecipazione nel 2020. A tal proposito ha dichiarato: “Se farò il bis? Per adesso non posso sbilanciarmi, ci sto pensando. Nel caso dovessi accettare vivrei l’avventura con l’influencer Lorenzo Castelluccio, è un mio caro amico Penso che insieme ci divertiremo molto.”.

La contessa è nota al pubblico per le sue stravaganze e richieste particolari come lei stessa ha ricordato:” Quando ho partecipato nel 2020 avevo chiesto una camera tutta mia e il bagno privato e mi sono stati concessi. Questa volta vorrei aggiungere a questi il mio cagnolino Alien”.