Sylvester Stallone, che disastro | L’attore perde 70 milioni di dollari in un colpo

Una perdita economica esorbitante anche per uno degli attori più famosi del mondo. La star di Hollywood ha subito proprio un duro colpo.

Una delle più popolari saghe cinematografiche sul pugilato che narra le gesta del personaggio cinematografico Rocky Balboa, ideato ed interpretato dall’attore-regista Sylvester Stallone. La saga si sviluppa in un arco temporale che va dal 1976 al 2018. Oggi qualcuno di molto famoso vivrà nella villa di Rocky.

La villa di Rocky

Si tratta di una villa di 21.000 metri quadri, situata su una proprietà di 3.5 acri a Los Angeles e appartenuta, fino a pochi giorni fa, a Sylvester Stallone, uno degli attori più amati del panorama hollywoodiano e non solo.

Per qualcuno sarà sempre Rocky. Per altri, invece, è Rambo. Oppure, per i più giovani, Barney Ross de “I Mercenari”. Ma per tutti è, indiscutibilmente un mito di Hollywood. Sylvester Stallone è uno degli attori più longevi e apprezzati del panorama hollywoodiano. A luglio ha compiuto 75 anni, ma non molla di un centimetro. E da tempo è lanciato anche nella carriera da regista. Soprannominato “Sly”, oltre alle tre saghe, alcuni suoi film cult sono “Cobra”, “Lo specialista”, “Sorvegliato speciale”, “Tango & Cash” e “Fuga per la vittoria”, dove recita al fianco di miti calcistici come Pelè.

E il tema della sua villa non poteva che essere “Rocky”. Già dall’esterno si nota una statua di Rocky con il guantone al cielo situata a bordo piscina. E poi, all’interno, centinaia e centinaia di cimeli ispirati ai successi di Stallone: quadri di Rocky, un’altra statua con le braccia al cielo fronte finestra, serigrafie e molto altro. La villa consta di 8 camere da letto, 12 bagni, piscina con idromassaggio, pareti dipinte a mano. Insomma, c’è abbastanza per un prezzo da capogiro. E, infatti, l’artista mondiale che l’ha appena acquistata ha dovuto sborsare parecchio.

Cifra pazzesca

Nello specifico, la star mondiale che voleva a tutti i costi la villa che fu di Stallone ha aperto un mutuo di 37,7 milioni di dollari per poter acquistare la super villa di Stallone. Ma in quanti possono permettersi una cifra del genere? Non lo sappiamo. Lei, sicuramente, può.

Stiamo parlando infatti di Adele, 34enne cantante di livello mondiale. Ha esordito nel 2008 con l’album “19”, cui ha fatto seguito, nel 2011, “21”. Il 25 novembre 2015, grazie alla pubblicazione del terzo album 25, Adele è divenuta la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti d’America.

Insieme a Duffy e alla scomparsa Amy Winehouse, è considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Al 2015, la cantante ha venduto in tutto il mondo circa 40 milioni di album e oltre 50 milioni di singoli. Alla cerimonia dei Premi Oscar 2013 si è aggiudicata la statuetta per la migliore canzone con “Skyfall”, tratta dall’omonimo film. Per i successi ottenuti in carriera, nello stesso anno è stata insignita dell’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Insomma, Adele può permettersi eccome un mutuo da quasi 38 milioni di euro. E, comunque, stiamo parlando di una cifra nettamente inferiore rispetto ai 110 milioni che inizialmente aveva richiesto per la vendita il buon Sylvester Stallone…