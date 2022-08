Coca-Cola, ritirata dal mercato | Il Ministero richiama la bevanda dai supermercati per rischio chimico

Ennesimo richiamo dal commercio che questa volta interessa addirittura la bevanda più famosa al mondo. La Coca-Cola è stata ritirata dai supermercati per rischio chimico. Ecco cosa sta succedendo.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un urgente richiamo di un lotto della bevanda analcolica più diffusa al mondo. Le difformità evidenziate sono numerose e si riferiscono ad uno specifico numero di serie.

Il Ministero della Salute richiama la Coca Cola original Taste per possibile rischio chimico

La notizia è stata resa nota direttamente dal portale web del Ministero della Salute dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo è stato necessario per un possibile rischio chimico per i consumatori a causa di evidenti errori di etichettatura.

Le confezioni ritirate dagli scaffali urgentemente, contengono nove bottiglie di Coca-Cola original taste in vetro da 1 litro l’una. La sede dello stabilimento che è stata interessata dal controllo si trova a Nogara in provincia di Verona. Dalle analisi effettuate sono emerse numerose difformità. Il prodotto messo in commercio non corrisponde assolutamente a ciò che è dichiarato in etichetta.

Come riportato dal documento di richiamo ufficiale diffuso dal Ministero della Salute in data 18/08/2022, ma redatto il 13/08/2022, il motivo risiede in un’errata etichettatura. Il prodotto interessato, infatti, contiene zucchero e le bottiglie, anziché essere sigillate da un tappo nero sono state confezionate con il tappo rosso. La Coca-Cola è stata messa in commercio senza l’indicazione zero zuccheri, nonostante all’interno sia contenuta proprio la bevanda dietetica.

Questo il lotto interessato dal richiamo dal commercio

I consumatori che abbiano acquistato le bottiglie appartenenti a questo lotto sono stati sollecitati a riportare nei punti vendita il prodotto o a contattare il numero verde per provvedere alla restituzione della bottiglia interessata. Il lotto interessato è quello appartenente al numero di produzione L 22 07077N con data di scadenza impressa sull’etichetta al 7/7/2023.

Data le motivazioni del richiamo i consumatori comunque possono essere tranquilli poiché si tratta solo di un errore al momento del confezionamento; molto probabilmente, durante l’imbottigliamento, per un disguido, è stata inserita all’interno di bottiglie di bevanda classica, la Coca Cola zero zuccheri.

E’ comunque importante prestare attenzione al contenuto dei prodotti per evitare di incappare in spiacevoli reazioni allergiche in soggetti intolleranti a qualche componente non dichiarato in etichetta. Il Ministero della Salute, dunque, si è affrettato ad ordinare l’immediato ritiro dal commercio del lotto interessato in modo da scongiurare conseguenze più importanti per i cittadini.