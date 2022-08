Il Paradiso delle Signore 7, ci siamo: tutto pronto per il clamoroso ritorno

Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda dal 12 settembre su Rai 1 e dalle anticipazioni è emerso che…

Tra poche settimane il palinsesto di Rai 1 tornerà a trasmettere le puntate dell’ultima stagione del Paradiso delle Signore. L’amatissima soap è oramai arrivata alla settima stagione e da qualche tempo sono emerse le anticipazioni sulle storie dei protagonisti del magazzino più amato d’Italia.

Nelle ultime settimane sono state girate sul set romano le ultime puntate della soap prona a tornare in onda su Rai 1dal 12 settembre. Dopo la fine della scorsa stagione numerosi punti interrogativi hanno lasciato gli spettatori col fiato sospeso.

La prossima stagione sarà dunque piena di colpi di scena, dopo la confessione di Gloria Morau, la voglia di vendetta di Flora Ravasi e la voglia d’amore di Vittorio Conti, il geniale pubblicitario latin lover. A quanto pare le prossime puntate vedranno le vite personali di Gemma e Stefania colpite da grossi sconvolgimenti, mentre la Zanatta potrebbe ritirarsi in convento.

Adelaide di Sant’Erasmo e la sua sete di vendetta. Guai in vista per Umberto Guarnieri

Uno dei ritorni più attesi della prossima stagione del Paradiso delle Signore è quello della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, amante ferita e pronta a tutto per vendicarsi del banchiere Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

A tal proposito Farnesi ha dichiarato che sin dalle prime puntate di questa settima stagione si entrerà subito nel vivo delle nuove dinamiche e degli intrighi che prenderanno vita nel grande magazzino. Adelaide dopo aver scoperto del tradimento di Umberto farà di tutto per farla pagare alla sua giovane fiamma, la stilista Flora Ravasi, provando in tutti modi a farla licenziare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Nuovi arrivi al Paradiso

Il cast del Paradiso delle Signore si arricchirà di nuovi personaggi. Sono in arrivo due Veneri, Clara ed Elvira. Le ragazze saranno pronte a sostituire Irene, diventata la nuova capocommessa dopo l’arresto di Gloria, e Dora.

Le due ragazze, una proveniente dalla campagna e l’altra invece più avvezza alla vita in città, entreranno a far parte dell’unito gruppo delle commesse de Il Paradiso. Pare inoltre che Matilde, la moglie di Tancredi sia pronta a prendere il posto di Flora la cui presenza in atelier è messa fortemente in discussione dalla nuova socia di Vittorio Conti, Adelaide Di Sant’Erasmo.