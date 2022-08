Sabrina Salerno fa “vedere le stelle” ai fans | Le foto in costume conquistano tutti

La nota showgirl ha stregato il web con i suoi ultimi scatti: Sabrina Salerno ha fatto “vedere le stelle” ai fans.

Showgirl, cantante e attrice, Sabrina Salerno ha raggiunto l’apice negli anni ottanta dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. Tormentoni come “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)” l’hanno resa celebre in tutta Italia e non solo: la sua musica è finita in cima alle classifiche europee.

In seguito alla pubblicazione del suo primo album omonimo, in pieno stile italo disco, si è affermata come sex symbol dell’epoca. La Salerno è riuscita a conquistare tutti con la sua voce e i videoclip in cui non aveva certamente paura di mostrare le sue bellissime forme.

Nello stesso periodo ha debuttato come attrice recitando nei film “Grandi magazzini”, “Le foto di Gioia” e “Fratelli d’Italia”. Mentre negli anni novanta è approdata in televisione con la conduzione della trasmissione “Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica… E saranno famosi” insieme alla leggendaria Raffaella Carrà.

Oggi Sabrina Salerno continua ad essere un’icona di sensualità. La showgirl, recentemente, ha partecipato al talent show “Ballando con le stelle” in coppia con il ballerino Samuel Peron, classificandosi al terzo posto e lasciando tutti a bocca aperta grazie alle sue doti e alla sua classe.

Oltre a essere un volto della televisione amatissimo dal pubblico, ha molto seguito anche sui social network con oltre 1 milione di followers su Instagram. La showgirl interagisce con i fans ogni giorno, tra post e Instagram stories, scatenando il loro entusiasmo con i suoi scatti ammalianti.

Alla ricerca delle stelle cadenti

La Salerno, sul social, mostra spesso la sua quotidianità sfoggiando l’avvenenza che non l’ha mai lasciata nel corso degli anni. Solamente negli scorsi giorni, ha fatto “vedere le stelle” ai suoi followers con una serie di foto mozzafiato.

In vacanza ad Ostriconi, la showgirl ha condiviso alcuni scatti fatti al lago. Nel post, possiamo vederla in tutto il suo fascino con indosso un costume nero con sopra due stelle, che esalta le sue forme, abbinato ad un paio di pantaloncini di jeans e un cappello di paglia.

“… chissà se stasera riuscirò a vedere qualche stella cadente… se continua così la vedo dura… temporale in arrivo” ha commentato, in riferimento alla notte di San Lorenzo. Le foto sono state molto apprezzate dai fans che l’hanno sommersa di complimenti: per loro, la cantante è la stella più luminosa in assoluto.