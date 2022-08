Ultimo, che succede? Sparito dai social il cantante rompe il silenzio: “Si vive meglio…”

Il cantautore romano Ultimo dopo lo strepitoso successo del suo tour è sparito dai social, destando la preoccupazione dei fan. Ma ora è riapparso e ha motivato così la sua scelta

Ultimo è ritornato sui social dopo un mese di assenza. Dopo lo strepitoso concerto del 17 luglio scorso al Circo Massimo di Roma, il celebre cantautore romani era sparito dai social destando preoccupazione e curiosità per il suo pubblico.

A distanza di un mese dal concerto Ultimo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per ricordare l’evento che ha coinvolto 70mila persone spiegando poi ai suoi fan l’assenza dell’ultimo periodo. “Sto bene – si legge nella storia-. Sono venti giorni che non faccio una storia mica due anni. Avete presente l’uso giornaliero del telefono? Dove ti dice quanto lo usi? Devo portarlo a 20/30 minuti al giorno”.

L’allontanamento dai social è stata dunque una scelta volontaria del cantante che ha preferito staccare per dedicarsi completamente alle vacanze trascorse a Ibiza e Formentera con gli amici, la famiglia e la fidanzata Jacqueline Luca Di Giacomo.

Ultimo da un consiglio ai suoi fan: “Senza telefono si vive meglio”

La prolungata assenza dai social network di Ultimo ha destato la preoccupazione dei fan poi riassicurati da alcune storie postate su Instagram dal cantante. Ultimo ha preferito trascorrere la vacanza lontano dal cellulare e ha raccontato: “Non voglio fare il figo, quello che vuole vivere senza telefono ma è un dato di fatto… senza questi così si vive meglio. Staccate! Noi, comunque, ci sentiamo presto”.

Il cantautore romano non ha mai utilizzato i social per raccontare la propria vita privata e ha colto l’occasione per lasciare un messaggio ai suoi fan sull’utilizzo smodato del telefono.

Cifre da record per il prossimo tour di Ultimo

Cifre da record per Ultimo che dopo pochi giorni dall’annuncio delle date del nuovo tour ha visto i biglietti dei concerti andare a ruba. Il tour è previsto nel 2023, così come annunciato durante la seconda data allo stadio San Siro.

Le date previste, ad oggi, sono quattro: due allo stadio Olimpico di Roma (il 7 e l’8 luglio 2023) e due al Meazza di Milano (il 17 e 18 luglio 2023). Dopo appena sei ore dalla messa in vendita erano già stati venduti 100mila biglietti notizia che Ultimo ha accolto con immensa gioia, trepidante d’attesa nel rivedere il suo amatissimo pubblico.