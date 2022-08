Uomini e Donne, colpo di scena: “Gemma Galgani? Pronta per il matrimonio”

La dama storica del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sarebbe pronta a convolare a nozze. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lei è una delle grandi protagoniste del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Da oltre dieci anni, siede nel parterre del trono over.

Stiamo parlando chiaramente della dama torinese Gemma Galgani. La 72enne, nella scorsa stagione, è stata messa un po’ in disparte nel parterre, tanto che si è parlato di un suo clamoroso addio al programma.

Di fatti, ormai, la vera star del trono over è la dama Ida Platano, per altro sua grande amica. Ma Gemma Galgani nella prossima stagione ci sarà?

Il grande sogno di Gemma Galgani

In questi giorni, come ha rivelato il settimanale Nuovo, Gemma Galgani si sta godendo le vacanze in Portogallo. La dama sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione: già, la 72enne non mancherà nel parterre. Le riprese delle nuove puntate inizieranno la prossima settimana e andranno in onda da lunedì 12 settembre. Ma, a quanto si vocifera, Gemma sarebbe in cerca davvero del grande amore. Come confermano alcuni rumors, infatti, la dama avrebbe un desiderio: vorrebbe sposarsi.

La prossima stagione di Uomini e Donne

Nelle ultime stagioni abbiamo assistito alla nascita di diverse coppie nel parterre del trono over. Su tutte, sempre stando ai rumors, Gemma Galgani sarebbe stata colpita dai matrimoni di Nadia Marsala e di Isabella Ricci. Le due dame convolate a nozze negli ultimi tempi hanno sempre avuto aspri scontri con Gemma.

Riuscirà la dama a coronare il suo sogno? Una relazione importante per lei manca da un po’ di tempo e negli ultimi tempi non sono mancati gli attacchi per lei. Da Giorgio Manetti – suo storico ex – a Tina Cipollari, molti puntano il dito contro Gemma, la quale, accusano, non sarebbe in cerca del vero amore bensì della notorietà televisiva. Sarà così? Staremo a vedere.