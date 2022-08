Buoni spesa da 50€ già disponibili per tutti | Il regalo si ottiene senza limiti d’ISEE

Fare la spesa è ormai diventato sempre più difficile per tante famiglie a causa degli aumenti registrati da tantissime materie prime. In aiuto degli italiani arrivano i buoni spesa da 50 €. Ecco come fare ad ottenerli.

Riempire il carrello della spesa è ormai diventato sempre più difficile per tantissime famiglie, a causa degli aumenti che hanno toccato tantissimi prodotti. Molti ormai da tempo cercano quindi di puntare su quello che è in offerta, magari girando tra i vari supermercati, ma senza pensare che questo comporta costi ulteriori per la benzina anche questa disponibile a prezzi sempre più elevati.

Molte famiglie, inevitabilmente, decidono di fare qualche rinuncia, evitando di togliersi sfizi particolari, come può essere una serata al ristorante o riducendo il tempo dedicato alle vacanze. Fortunatamente, però, è possibile risolvere questo problema con un piccolo accorgimento.

Qual è il supermercato giusto per fare la spesa?

Anche la scelta del supermercato può influire sul prezzo che troveremo sullo scontrino dopo avere riempito il carrello. Spesso si sceglie di puntare sul punto vendita di fiducia soprattutto per abitudine e perché si riesce a girare tra gli scaffali senza grande difficoltà, ma in un’ottica di risparmio questo non è un comportamento così corretto.

In linea teorica, infatti, sarebbe raccomandabile confrontare i costi previsti dalle varie catene per quello che dobbiamo acquistare e solo a quel punto dirigerci di persona. I più tecnologici e chi ha poco tempo da perdere stanno poi iniziando ad apprezzare i vantaggi previsti dalla spesa online, dove è possibile trovare spesso promozioni ad hoc.

E’ in crescita, però, anche il numero di italiani che sceglie i discount, nati proprio per i prezzi decisamente più bassi rispetto alla concorrenza. Acquistare qui, però, non significa necessariamente dover rinunciare alla qualità. Anzi, sono diverse le aziende importanti che scelgono di destinare parte della loro produzione a questi shop rinunciando a mettere il marchio sulla confezione.

Un “trucco” semplice per poter risparmiare

Forse non tutti lo sanno, ma ora c’è una famosa catena di supermercati che mette a disposizione buoni spesa del valore di 50 euro per i suoi clienti.

Averli non è però automatico. Si tratta di un’iniziativa pensata da LIDL, dal nome “La tua opinione conta”, a cui possono partecipare tutti gli utenti che decidono di visitare il sito ufficiale e dare la loro opinione sulla propria esperienza di spesa. Qui è infatti disponibile un apposito form con una serie di domande a cui rispondere.

Fatto questo, si partecipa all’estrazione finale che permette di vincere 1.000 buoni spesa dal valore di 50 euro ciascuno da utilizzare presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.

Usufruire di questa opportunità è quindi davvero molto semplice. Non sono infatti richiesti limiti particolari nel reddito ISEE, cosa che solitamente invece viene fatta valere per i coupon erogati dalle varie amministrazioni comunali per chi è in difficoltà. E’ necessario solo essere maggiorenni e avere la residenza in Italia. Per chi ancora volesse approfittarne c’è ancora un po’ di tempo a disposizione: l’ultimo giorno è infatti fissato per il 21 novembre 2022.