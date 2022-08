Elettra Lamborghini assalita dai fan durante il concerto | È stato necessario l’intervento della sicurezza

Elettra Lamborghini è stata protagonista di un episodio inaspettato durante uno dei suoi concerti. Letteralmente assalita dai fan, è dovuta intervenire prontamente la sicurezza.

E’ sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più popolari del momento. Le sue esibizioni attirano migliaia di persone in giro per l’Italia e i suoi brani diventano puntualmente delle hit dal successo stellare. Caramello, l’ultimo brano presentato, è diventato a tutti gli effetti il tormentone estivo più trasmesso dalle radio italiane.

Elettra Lamborghini, un idolo italiano e non solo…

Elettra è sicuramente una delle artiste più seguite degli ultimi anni, in particolar modo sul web. Il pubblico l’ha potuta apprezzare anche durante diversi reality show non solo in Italia, ma anche all’estero. E’ stata una delle concorrenti di Super shore e Grande Hermano vip e, grazie a quelle esperienze, è diventata un idolo anche in Spagna e in America Latina.

In Italia ha partecipato al docu-reality Riccanza, mostrando la vera vita di una ereditiera quale è lei; Elettra, infatti, fa parte della clan Lamborghini, la famiglia proprietaria delle autovetture di lusso più celebri del mondo.

La sua più grande passione, però, rimane la musica e nel 2017 ha esordito in collaborazione con il rapper Guè Pequeno e Sfera Ebbasta pubblicando il suo primo singolo, Lamborghini RMX. È stato poi il primo brano da solista, Pem Pem, a consacrarla come idolo dei giovani; da quel momento la sua notorietà è aumentata vertiginosamente e in poco tempo Elettra è diventata la Twerking Queen per eccellenza, appellativo che ha dato anche il titolo al suo primo album.

Nel 2020 la Lamborghini è convolata a giuste nozze con il disc jockey Afrojack dopo appena due anni di fidanzamento. La cerimonia, organizzata nei minimi dettagli dal wedding planner più famoso dello stivale Enzo Miccio, è stata celebrata a villa del Balbiano, sul lago di Como.

Elettra Lamborghini assalita dai fan

In queste settimane Elettra è in giro per l’Italia e durante il suo tour il estivo è stata la protagonista di un episodio totalmente inaspettato che ha spiazzato anche il pubblico presente. Durante una delle sue amatissime esibizioni Elettra è stata letteralmente assalita dai fan. Ma non si trattava di normali componenti del pubblico, era un gruppo di bambini totalmente rapiti dal fascino della cantante.

Dopo essere saliti sul palco l’hanno circondata e stretta in affettuosi abbracci che, però, devono essere diventati troppo calorosi poiché si è reso necessario l’intervento di un uomo della sicurezza per liberare Elettra dalle braccia dei ragazzi.

Dopo aver riconquistato la scena, la Lamborghini ha potuto riiniziare a cantare seguita anche dallo speciale corpo di ballo improvvisato. I bambini, infatti si sono dimenati ai ritmi delle canzoni e hanno dato vita ad un simpaticissimo fuori programma.