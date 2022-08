Festival di Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus tra i Big: il nome inaspettato

Secondo le indiscrezioni uno dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere Tiziano Ferro

Mancano sei mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai 1 e già si inizia a parlare dei potenziali concorrenti. Dopo la conferma di Amadeus alla guida della kermesse per i prossimi due anni, la prossima edizione vedrà sul palco dell’Ariston ad affiancarlo Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Fatta luce sul parterre dei conduttori ora bisogna capire quali sono gli artisti selezionati dal direttore artistico che andranno a comporre la rosa ufficiale dei partecipanti. A tal proposito, un noto settimanale ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale a salire sul palco di Sanremo in qualità di concorrente ci sarà uno degli artisti italiani più amati.

Pare che Tiziano Ferro sia pronto a salire sul palco dell’Ariston dopo anni di corteggiamento e per la gioia del suo amatissimo pubblico.

Tiziano Ferro potenziale concorrente del Festival di Sanremo

Un noto settimanale ha lanciato la notizia bomba della partecipazione di Tiziano Ferro al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da un noto giornalista: “Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente”.

La notizia pare attendibile poiché sarebbe circolata negli ambienti discografici, ma ad oggi non è arrivata nessuna conferma ufficiale o smentita. Nonostante ciò tutto fa sperare per il meglio dato che in passato Tiziano Ferro non ha fatto mistero della gioia provata nel salire sul palco dell’Ariston come ospite.

Morgan contro Amedeus: “Gli servirebbe un titolo di studio per guidare la direzione artistica del Festival”

Tiziano Ferro potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Festival di Sanremo, occasione perfetta per il lancio del suo nuovo disco “Il mondo è nostro” che uscirà a novembre. Mentre questa resta ancora un’indiscrezione ad essere quasi confermata è la presenza di Al Bano, Annalisa, Tananai e Rocco Hunt.

Intanto mentre seleziona i nuovi artisti Amadeus cerca di fare i conti con la nuova polemica sollevata da Morgan nei suoi confronti. L’eclettico artista ha tuonato senza mezzi termini: “Dovrebbe volerci un titolo di studio per fare il direttore artistico del festival. Amadeus questo ruolo non lo svolge da neppure quattro anni”. Il conduttore non ha replicato consapevole che dopo l’affaire Bugo del 2020 è meglio tenere gli animi calmi.