GF Vip 7, Signorini porta nella casa l’ex star della tv anni ’80

Umberto Smaila potrebbe arrivare al GF Vip ma mette da subito le cose in chiaro

Tra poche settimane riapriranno le porte della casa più spiata d’Italia. Il 19 settembre, salvo cambiamenti di programmazione, dovrebbe andare in onda la prima puntata del GF Vip 7 e si ricorrono le indiscrezioni sui nomi dei prossimi vip nel cast del programma.

Recentemente voci di corridoio hanno paventato la partecipazione di Umberto Smaila al reality condotto da Alfonso Signorini. Un noto settimanale dopo essersi messo in contatto con l’attore ha svelato l’arcano che si cela dietro l’indiscrezione facendo chiarezza sulla partecipazione di Smaila al reality.

L’artista ha confermato che la trattativa è in atto e si è dichiarato entusiasta di un’eventuale partecipazione che gli consentirebbe di riposare: “Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore…”, ha dichiarato Umberto Smaila.

Umberto Smaila pronto a entrare nella casa del GF ma a una condizione

Sono veritiere le voci che parlano di Umberto Smaila come papabile concorrente della prossima edizione del GF Vip. In una recente intervista il ha rivelato quanto segue: “Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy…Abbiamo fatto il primo colloquio insieme…Voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro…”

Smaila ha però chiarito che dietro l’entusiasmo si celano anche perplessità e paure che potrebbero compromettere la sia partecipazione: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto…”. A spaventarlo è anche la durata del programma di 8 mesi: “Non credo riuscirei a reggere fisicamente”.

Evelina Sgarbi rifiuta l’invito al GF Vip e risponde: “Preferisco non commentare”

Ha fatto molto discutere la scelta di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che ha rifiutato la richiesta di partecipazione al Grande Fratello. La ragazza è stata ammonita dal padre, che l’ha accusata di aver rinunciato senza motivo a dei soldi facili e alla possibilità di dimostrare il suo valore.

“Se il GF Vip non le piaceva, poteva dirlo chiaramente dentro la casa, distinguendosi dagli altri…Se uno è se stesso, l’ambiente non lo condiziona…”, ha dichiarato Vittorio Sgarbi mentre la diretta interessata si è celata dietro un diplomatico No Comment.