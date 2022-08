GF Vip, Adriana Volpe è un fiume in piena: “Bruganelli? Chi ha i santi protettori…”

Scartata come opinionista del GF Vip 7 la showgirl Adriana Volpe dice la sua sulla scelta di Alfonso Signorini e sulla ex collega Sonia Bruganelli.

Dopo la cocente delusione subita da Alfonso Signorini Adriana Volpe non le manda a dire e con un commento sibillino dice la sua sull’esclusione dal GF VIP 7. La prossima edizione del reality non vedrà la showgirl riconfermata nel ruolo di opinionista e quanto pare Adriana non l’ha presa bene

Alfonso Signorini e il suo team hanno deciso di rimpiazzare Adriana Volpe con Orietta Berti, lasciando tutti senza parole. Ad essere riconfermata è invece Sonia Bruganelli, l’autrice e produttrice nonché moglie di Claudio Bonolis.

Sebbene inizialmente Adriana Volpe abbia scelto di non commentare questa scelta in una recente intervista ha detto la sua sull’accaduto ed ha lasciato intendere che non tutti hanno le stesse possibilità.

Adriana Volpe dice la sua su Sonia Bruganelli: “Non tutti vanno avanti per meritocrazia”

Adriana Volpe non sarà nuovamente opinionista del GF Vip. Al suo posto Orietta Berti che siedereà al fianco di Sonia Bruganelli. Ed è proprio alla moglie di Paolo Bonolis che è indirizzato il commento di Adriana Volpe rilasciato in una recente intervista.

La showgirl ha dichiarato: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Adriana Volpe ha rifiutato di tornare al GF Vip come concorrente

La prossima stagione televisiva vedrà Adriana Volpe impegnata in format sul mondo della bellezza insieme a Federico Fashion Style e Valeria Marini ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Secondo un’indiscrezione la showgirl avrebbe declinato l’invito a partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip dopo la sua partecipazione nel 2020.

Adriana avrebbe preferito il ruolo di opinionista perché probabilmente non si è sentita di entrare nella casa lasciando da sola la figlia di undici anni Gisele, dopo la separazione dal marito che ora vive a Montecarlo. Tra meno di un mese si apriranno le porte della casa più spiata d’Italia che terrà incollati allo schermo milioni di spettatori da settembre a marzo del 2023.