GF Vip, l’ex gieffina cerca il bis: “Dura prova ma la rifarei”

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip una ex gieffina dell’anno scorso? L’ipotesi è reale: ecco cosa sta succedendo.

In questi giorni, il conduttore Alfonso Signorini sta cercando di chiudere per il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. La partenza – salvo clamorosi colpi di scena – è prevista per lunedì 12 settembre.

Le nuove puntate del reality cult di casa Mediaset potrebbero però slittare di una settimana o due, a causa del cambio di palinsesto in vista delle elezioni del 25 settembre. Intanto, sui social, lo stesso Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni indizi sui prossimi concorrenti.

Circolano diversi nomi ma, al momento, l’unica ufficialità è quella di Giovanni Ciacci. Ma che chi si candida anche per fare il bis: ecco di chi si tratta.

Le parole di Raffaella Fico

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vero, Raffaella Fico ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip dello scorso anno. L’ex compagna di Mario Balotelli è uscita dopo poche settimane e, in seguito, non è stata spesso ospite negli studi Mediaset a causa di impegni di lavoro. A quanto pare, Fico vorrebbe però una seconda chance.

Ha spiegato: “E’ un’esperienza che rifarei. La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti”. E ancora: “Ho conosciuto persone fantastiche. Con alcune di loro ho legato moltissimo. Ci sentiamo spesso. Abbiamo deciso che a breve, impegni permettendo, faremo una reunion”.

I possibili concorrenti

Al momento, come detto, l’unico nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci. Sono dati per certi, invece, come concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Umberto Smaila, Charlie Gnocchi e Antonella Fiordelisi.

Nei giorni scorsi, l’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio ha sostenuto il provino, ma non è chiaro se entrerà o meno nella casa.