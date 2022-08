Maria De Filippi, convive con la stessa malattia di un cantante famosissimo | I sintomi sono devastanti

Anche i personaggi famosi, come molti di noi, purtroppo non sono certamente esenti dalle malattie. Forse non tutti lo sanno ma Maria De Filippi soffre di un disturbo che ha anche uno dei giovani cantanti più amati.

Si pensa spesso che i personaggi famosi possano fare una vita tranquilla ed esente da ogni preoccupazione grazie ai loro lauti guadagni. Questo è però ovviamente solo un luogo comune: anche per loro diventa importante saper resistere alle pressioni dopo un insuccesso lavorativo, oltre alla possibilità di incorrere in problemi che riguardano la loro vita privata, esattamente come accade a molti di noi.

E una stella della Tv come Maria De Filippi non fa eccezione: nonostante lei non ami parlarne, la conduttrice ha una malattia da cui sembra difficile riuscire a guarire. Un problema che la accomuna a uno dei cantanti più amati dalle giovani generazioni.

Maria De Filippi e la malattia di cui in pochi sono a conoscenza

Maria De Filippi è considerata da tutti non solo come una delle conduttrici più amate, ma anche come una lavoratrice instancabile. Lei, infatti, ama curare in prima persona la preparazione dei suoi programmi e, visti gli ascolti, lo fa davvero benissimo. In tanti apprezzano la capacità di mettersi nei panni degli ospiti che sono presenti in studio consigliandoli al meglio e con grande sensibilità.

Anche una “superdonna” come lei ha però un limite con cui è costretta a dover convivere. Solo pochi giorni fa ha confermato di essere spaventata all’idea di non avere più Maurizio Costanzo al suo fianco e di non sapere se sarà in grado di tenergli la mano quando sarà vicino alla morte.

Chi la frequenta abitualmente, però, conosce bene anche una sua “malattia”, che condiziona la sua quotidianità. Lei è infatti ipocondriaca, teme quindi di ricevere una diagnosi negativa quando è ormai troppo tardi e non sottovaluta alcun sintomo “strano” che avverte.

Anche Ultimo ha il suo stesso problema

Essere ipocondriaco finisce per creare ansia a ogni minimo disturbo. Una sensazione che Maria conosce bene, come aveva rivelato lei stessa in un’intervista: “Ho memorizzato nel mio telefono alcuni numeri che sono per me fondamentali. Ci sono quelli di un otorinolaringoiatra, di una signora che fa il primario a Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi e di una dottoressa che mi permette di chiamarla anche a mezzanotte, ma che per questo sa tutto di me”.

E la De Filippi non è l’unico Vip ad avere questo “problema”. Nonostante la giovane età, anche Ultimo ha confessato quanto la paura di ammalarsi lo terrorizzi.

Il cantante ne ha dato dimostrazione recentemente quando è stato vittima di uno scherzo organizzato da ‘Le Iene’ con la complicità del suo manager. L’uomo in quell’occasione ha iniziato a tossire con grande insistenza, al punto tale da fare credere all’interprete di avere saputo da poco di avere una malattia mortale dall’India. L’unico rimedio, secondo quanto gli è stato fatto credere, era un antidoto conosciuto solo a pochi. Solo diverso tempo dopo l’artista ha saputo dell’inganno, ma farsi passare la paura non è stato semplice.