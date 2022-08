Wanda Nara esasperata, l’annuncio delle moglie di Icardi: “Procedo per vie legali”

Wanda Nara contro l’ex colf, colpevole di aver diffuso un audio in cui la showgirl le confessa l’imminente divorzio

Non sono ore tranquille per la coppia Wanda Nara – Mauro Icardi che si trova ad affrontare le voci del divorzio imminente, svelato da una delle persone più vicine alla coppia. Il gossip è scoppiato a causa della confessione fatta da Carmen Cisnero, la colf uruguaiana che da due anni assiste la famiglia, con cui è iniziata un’aspra battaglia legale.

La collaboratrice domestica ha rilasciato delle dichiarazioni al programma argentino LAM presunto divorzio tra l’imprenditrice e il calciatore del Psg. La donna ha venduto al programma un audio WhatsApp in cui si sente Wanda Nara annunciare il divorzio da Mauro Icardi.

Queste le parole incriminate: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”.

Wanda Nara licenzia la colf per poi denunciarla

Wanda Nara è su tutte le furie dopo che la sua colf ha spiattellato in tv le confidenze fattele dall’imprenditrice argentina sul suo divorzio da Mauro Icardi. Le voci di crisi si susseguivano da tempo ma erano state prontamente smentite dal calciatore che ha iniziato a condividere suoi canali social numerosi scatti in compagnia delle figlie e della moglie.

Dopo il tradimento della colf Wanda Nara ha annunciato su Instagram di avere sporto denuncia contro l’ex dipendente, poi licenziata: “Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni”.

Battaglia legale tra Wanda Nara e la colf uruguaiana che denuncia la coppia per riduzione in schiavitù

Ma non è tutto. La Cisnero ha vuotato il sacco, accusando la coppia Nara – Icardi di averla sfruttata per nonché di non averle pagato lo stipendio per oltre due anni. Ha poi dichiarato di essere stata vittima di maltrattamenti da parte di Nora Colosimo, madre di Wanda Nara.

La showgirl ha così replicato: “Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito con 600 euro solo per lei. Non l’abbiamo mai abbandonata e ci siamo sempre occupati delle sue spese personali”. La colf intanto ha denunciato la coppia per per riduzione in schiavitù dando il via a una battaglia legale che si prospetta lunga e chiacchierata.