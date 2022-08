WhatsApp, ecco come scoprire se qualcuno ci ha bloccato | Il trucco è semplice ed infallibile

Applicazione che utilizziamo per lavoro, ma anche nei rapporti personali. E i rapporti personali, si sa, non sempre vanno benissimo…

E’ l’applicazione di cui ormai non possiamo fare a meno. Quell’icona verde, che ci serve per lavoro, ma anche per svago. Oggi vi sveleremo un trucco, qualcosa che avete sempre voluto sapere, una curiosità che fin qui non potevate appagare.

L’insostituibile WhatsApp

Parliamo di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Negli anni ha implementato diverse funzionalità ulteriori rispetto a quelle con cui è partita. E recentemente, anche alla luce del dilagare di tentativi di truffa e phishing, ha anche previsto maggiori strumenti di sicurezza.

Proprio recentemente Meta ha aggiornato la sua informativa sulla privacy con l’obiettivo “di rendere più chiare le pratiche in materia di dati”, anche con l’ausilio di esempi pratici e video. In sostanza è una riprogettazione per renderla più comprensibile.

La novità interessa Facebook, Instagram e Messenger, a partire da oggi gli utenti riceveranno delle notifiche che avvisano dell’aggiornamento in vigore dal 26 luglio. Contestualmente Meta lancia due novità sul fronte delle impostazioni, per gestire con più facilità chi può vedere i post su Facebook e per le inserzioni pubblicitarie.

L’aggiornamento, specifica Meta, non si applica a WhatsApp, Workplace, Free Basics, Messenger Kids né all’uso dei dispositivi Quest senza un account Facebook, perché a loro volta hanno le proprie informative sulla privacy.

Come sapere chi ci ha bloccato

Come detto, noi tutti utilizziamo WhatsApp tanto per lavoro, quanto per svago. Le nostre relazioni personali, spesso, si dipanano anche tramite questa applicazione. E capita che, alla fine di un rapporto sentimentale, o dopo un litigio, qualcuno venga bloccato, in modo tale da non poter interagire più. E’ la nuova frontiera della chiusura dei rapporti.

Innanzitutto una precisazione. Quando si viene bloccati su WhatsApp si perde l’opportunità di comunicare con quel contatto. Sia per quanto concerne i messaggi testuali, sia per quanto riguarda l’invio di allegati o la possibilità chiamare e videochiamare. Ma come facciamo a sapere se qualcuno ci ha bloccati? Ecco qualche trucchetto che vi sveliamo.

Ci sono delle avvisaglie che possono farci insospettire. Innanzitutto, se non vediamo data e ora dell’ultimo accesso, andando sul profilo del contatto che ci interessa. Si tratta di un indizio non decisivo, però, perché taluni hanno eliminato queste informazioni per privacy. Molto più attendibile, invece, è se il contatto non ha una foto profilo.

Anche in questo caso, c’è qualcuno che sceglie di non averla. Ma sono una sparuta minoranza. Mentre quando qualcuno ci blocca, la prima cosa a scomparire è la foto. La prova regina, invece, è scrivere. Se proviamo ad inviare un messaggio al contatto che ci ha bloccati, noteremo che questo non risulterà inviato ed avrà una sola spunta. Ma è un rischio, perché quel messaggio potrebbe arrivare invece a destinazione…