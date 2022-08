Amici, la nuova edizione al via: quando inizia, la prima registrazione e chi ci sarà

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma Amici, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Uno dei programmi più noti e iconici del piccolo schermo nostrano, un’autentica fucina di talenti. Stiamo parlando del talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici.

Negli anni sono stati diversi i talenti sfornati dal programma Mediaset: da Emma Marrone a Stefano De Martino, passando per Alessandra Amoroso e Elodie, fino a Sangiovanni e Annalisa.

La nuova stagione

A cambiare, e di molto, sarà per questa edizione la griglia dei professori del talent di Canale 5. Confermatissimi – e presenti sin dalla prima puntata – Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, rispettivamente insegnante di canto e di danza, gli unici a non aver mai saltato un’edizione di Amici. Così come sono confermati Raimondo Todaro – nella danza – e Lorella Cuccarini, canto.

Non ci saranno Anna Pettinelli e Veronica Peparini: la prima sarà sostituita da Arisa, al canto, mentre la seconda da Emanuel Lo, danza. I due nuovi ingressi sono in realtà dei graditi ritorni per il grande pubblico.

Quando inizia Amici

Ma quando verrà registrata la prima puntata della nuova edizione? Stando ai rumors, la data scelta sarebbe giovedì 15 settembre, ovviamente negli studi di Cinecittà. La puntata, invece, andrà in onda domenica 18 settembre. Confermata infatti l’appuntamento domenicale, il quale dovrebbe andare in onda nella stessa fascia oraria dell’anno scorso, dopo Verissimo di Silvia Toffanin e Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo.

Per quanto riguarda il Serale, il format come sempre andrà in onda nella prossima primavera, dopo la fine dell’altro grande successo di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, su Canale 5 il sabato sera. Anche per questa edizione non dovrebbero esserci sorprese tra i giudici: verso la conferma, infatti, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors.