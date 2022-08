Daniela Santanchè, il grido d’aiuto “E’ tutto distrutto…” | La senatrice è sconvolta

Politica e imprenditrice italiana, senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018. Il suo sfogo sui social è virale.

Politica e imprenditrice. Daniela Santanchè questa volta sbotta. Lo fa più con amarezza, che non con rabbia. Ma di certo quello che pubblica tramite il proprio profilo Instagram è uno scenario desolante. Davvero un brutto colpo.

Daniela Santanchè: tra politica, imprenditoria e jet set

Politica e imprenditrice italiana, senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia dal 2018. È stata deputata della Camera dal 2001 al 2008, eletta nelle liste di Alleanza Nazionale, si è candidata a Premier per la lista La Destra-Fiamma Tricolore nel 2008 non risultando eletta, è stata Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma di governo del governo Berlusconi IV dal 1º marzo 2010 al 16 novembre 2011, ed è infine stata rieletta in Parlamento nel 2013 con Il Popolo della Libertà, aderendo a Forza Italia nel novembre dello stesso anno.

Nel dicembre 2017 passa a Fratelli d’Italia. È soprannominata “La pitonessa”. Anche per via della sua attività extraparlamentare, che l’ha spesso portata al centro delle cronache. In particolare, è noto il suo legame d’amicizia e imprenditoriale con Flavio Briatore.

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault. Si deve a lui il merito di aver scoperto uno dei campioni più grandi di tutti i tempi, Michael Schumacher.

Con Schumacher, così come con Fernando Alonso, Briatore ha instaurato un rapporto di sincera amicizia, oltre che professionale. E recentemente abbiamo saputo anche di un suo rientro nel circuito della Formula 1, che è sempre stata la sua passione. Ma è noto anche per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Tutto distrutto

Come detto, Daniela Santanchè è anche una imprenditrice di successo. Attraverso “Dani Comunicazione” è stata in società con Flavio Briatore nella discoteca Billionaire di Porto Cervo, cedendogli ormai alcuni anni fa il suo 10% per 400.000 euro. Decide però di rimanere socia del Twiga di Forte dei Marmi sempre con la stessa quota nella “Mammamia Srl”.

Liquidata la sua “Dani Comunicazione” dopo più di 20 anni, in estate la holding lussemburghese “Laridel Participations” di Briatore le vende il 10% della “Invest srl”, con sede ad Arzachena, per 150 000 euro. La “Invest srl” si sta occupando di costruire un residence di lusso in un’area della cittadina sarda che vale 6 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Santanchè (@danielasantanche)

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Santanchè si rammarica per l’ondata di maltempo che ha colpito negli scorsi giorni la Versilia e, quindi, anche Forte dei Marmi, dove insiste il Twiga: “La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo”. E le immagini pubblicate fanno accapponare la pelle.