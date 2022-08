Elettra Lamborghini: “Mi ubriaco con quello” | La rivelazione sulla sua dipendenza è sconvolgente

La cantante si è confessata nel corso di un’intervista lasciando tutti a bocca aperta. Elettra Lamborghini ha una “dipendenza” che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Celebre per i suoi tormentoni estivi, tra cui il più recente “Caramello” insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, Elettra Lamborghini è una delle cantanti più seguite del momento.

Classe 1994, è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della nota azienda automobilistica.

Sposata dal 2020 con il disc jockey di origine olandese Afrojack – dopo due anni di fidanzamento – Elettra si è sempre contraddistinta per il suo carattere esuberante e solare, unito alla sua irresistibile avvenenza.

L’esordio e la consacrazione a Sanremo

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 2015, anno in cui ha preso parte allo show “Chiambretti Night” in qualità di ospite. La popolarità è arrivata con la partecipazione a numerosi reality show. Per citarne alcuni: “Super Shore”, trasmesso in Spagna e America Latina, “Geordie Shore”, trasmesso in Inghilterra, e “Riccanza” in Italia.

Nel 2017 ha debuttato come cantante, collaborando con Sfera Ebbasta e Gué nel singolo “Lamborghini RMX”. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo brano da solista intitolato “Pem Pem”, al quale ha fatto seguito “Mala”.

Elettra ha riscosso fin da subito un notevole successo e, nel 2020, la sua carriera è stata coronata sul palco del Festival di Sanremo, dove si è esibita con la canzone “Musica (e il resto scompare)”. La cantante è seguitissima sui social network, dove interagisce quotidianamente con i suoi fans. Elettra è riuscita a conquistare i followers grazie alla sua simpatia e schiettezza, oltre che al suo fascino.

La confessione della cantante

Nel corso di un’intervista con il conduttore Alessandro Cattelan, l’artista si è raccontata confessando la sua “dipendenza” e lasciando tutti a bocca aperta. Elettra ha sfatato alcune credenze sulla sua persona: “Anche se non sembra, sono una suora atomica” ha ammesso. Proseguendo, ha spiegato di essere “vecchio stampo”.

Nonostante le piaccia mostrare il suo corpo, risultando spesso “provocante”, ha rivelato di essere “tutto fumo e niente arrosto”. Quando Cattelan le ha domandato se beve alcol, la cantante ha dichiarato di essere astemia. “Non ho mai bevuto in vita mia, però bevo latte di soia e mi ubriaco con quello” ha affermato.

Le sue parole hanno sorpreso tutti. Compreso il conduttore, che le ha chiesto maggiori spiegazioni. “Mi fermenta, non so cosa mi fa però… Ti giuro. Infatti io quando sono in discoteca ho mille foto con la bottiglia di latte di soia” ha spiegato Elettra, tra le risate del pubblico.