Guandalina Tavassi, le foto in costume fanno impazzire i fans | Quel lato b tra le bolle manda ko

Una giornata di relax per l’ex gieffina che non passa mai inosservata. Guendalina Tavassi, anche durante il suo “day off” alle terme, è sempre splendida.

Guendalina Tavassi è una delle influencer più chiacchierate degli ultimi tempi. Salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello”, è riuscita a farsi strada come showgirl e opinionista prendendo parte a diverse trasmissioni, tra cui “Pomeriggio cinque” e “Mattino Cinque”.

Dopo aver debuttato come attrice nel cast della sitcom “S.P.A.”, è approdata in un altro reality show, “L’Isola dei famosi”. La showgirl ha attirato fin da subito le simpatie del pubblico e dei suoi compagni d’avventura, dimostrando di avere una personalità esplosiva e di essere disposta a mettersi in gioco.

La sua esperienza, però, si è interrotta bruscamente. “Devo andare per motivi di cui non posso parlare qui” aveva affermato all’epoca. Secondo i fan, la scelta di abbandonare la trasmissione è stata dettata dal fatto che l’ex marito della Tavassi, l’imprenditore Umberto D’Aponte, era appena uscito dal carcere in cui si trovava proprio per le violenze sulla compagna.

La rottura con Umberto D’Aponte e la nuova storia d’amore

La relazione tra la Tavassi e D’Aponte è stata molto discussa. La coppia ha celebrato le nozze nel 2013 e, nello stesso anno, il loro amore è stato coronato dalla nascita di Chloe. Tre anni più tardi, è venuto alla luce Salvatore.

Lo scorso anno la showgirl ha annunciato la fine del suo matrimonio e, successivamente, D’Aponte è stato arrestato per aver violato un divieto di avvicinamento subentrato in seguito ad un’aggressione nei confronti della ex moglie.

Attualmente, la Tavassi sembra aver ritrovato la serenità insieme al suo nuovo partner. Stiamo parlando di Federico Perna, manager impegnato nel settore della ristorazione. È stato proprio grazie al suo lavoro di titolare del Piki Natural Food di Roma ad avergli fatto incontrare la showgirl. I due hanno reso la loro relazione pubblica nell’agosto del 2021.

“Una meravigliosa giornata”

La showgirl, tra un impegno lavorativo e l’altro, si è concessa una giornata all’insegna del relax alle terme di Roma insieme all’amato compagno. Una “meravigliosa” giornata – come affermato da lei stessa – che ha deciso di immortale e condividere con i fans su Instagram.

Gli scatti sono stati subito sommersi dai commenti dei suoi followers, rimasti incantanti dalla sua incredibile sensualità e dal suo fascino. Nelle foto, infatti, la showgirl indossa un costume intero firmato Fendi che lascia intravedere le sue fantastiche forme.