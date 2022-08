Kate Middleton come Lady Diana: messa alla prova dal rigido protocollo reale

L’ingresso nella famiglia reale inglese garantisce privilegi, lusso ma anche grandi oneri e responsabilità. A partire dal rigido e immutabile protocollo reale

La vita reale ha i suoi i piaceri ma anche i suoi oneri. E la duchessa di Cambridge Kate Middleton lo sa bene, soprattutto quando si trova a dover condividere la scena con la Regina Elisabetta. L’etichetta reale sottopone i membri della royal family ad una vita di obblighi e regole.

Alcune delle regole più rigide riguardano l’obbligo per il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis che devono iniziare a inchinarsi alla Regina. Mentre sui più grandi incombe il divieto di parlare di politica e di mangiare crostacei durante i tour reali

Le regole più rigide riguardano i casi in cui i membri della famiglia reale si trovano a soggiornare con la Regina. Regole che vengono rigidamente tramandate e sono oggetto d’insegnamento per coloro che entrano a far parte della famiglia reale.

Kate Middleton sa come affrontare la rigidità del protocollo reale

Kate Middleton è una perfetta duchessa. La futura principessa di Galles si è distinta sin dal primo giorno per la sua eleganza e compostezza, ma come Tutte le persone entrate a far parte della Royal Family si è dovuta sottoporre a delle lezioni per imparare le regole del rigido protocollo reale.

Una delle prescrizioni più rigide è stata raccontata dall’ex segretario privato della Regina, Sir William Heseltine. Nel suo libro ha rivelato: “Nessuno riteneva giusto andare a letto prima della Regina”. E ha continuato: “Per Diana le lunghe serate reali erano un’agonia. Si scusava e andava a letto, il che era considerata una maleducazione”.

Meghan contro Kate

Il rigido protocollo reale mette a dura prova coloro che entrano a far parte della famiglia reale. Lo sanno bene Kate Middleton e Meghan Markle, che sposando un Windsor hanno scelto di sottoporsi a tale insieme di tradizioni secolari.

Se per Kate l’operazione è andata con successo, Stessa sorte è toccata anche a Meghan Markle, le principessa più chiacchierate del momento. Le due Duchesse sono entrate a far parte della famiglia reale rispettivamente nel 2011 e nel 2018, e mentre Kate impersonifica l’emblema della perfetta reale, non può dirsi lo stesso di Meghan Markle che sin dalle nozze con il principe Harry ha incontrato la diffidenza della famiglia reale.