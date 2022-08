Sonia Bruganelli gela Adriana Volpe: “Io santi protettori? Mi risulta che…”

Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe, che dopo non essere stata riconfermata come opinionista del GF fa una pesante allusione nei confronti della moglie di Paolo Bonolis

Un botta e risposta molto acceso quello degli ultimi giorni tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto è iniziato quando Alfonso signorini ha deciso di non confermare Adriana Volpe come opinionista della prossima edizione del GF Vip 7.

Adriana Volpe non ci sarà e al suo posto arriverà Orietta Berti. Un noto sito di gossip ha motivato così la scelta di Signorini: “Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al Gf Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social”

Confermata invece la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista. La notizia non è andata giù all’esclusa Volpe che dopo un’iniziale indifferenza ha rotto il silenzio, scagliandosi senza mezzi termini contro l’autrice e produttrice moglie Paolo Bonolis. L’episodio va ad accrescere l’antipatia già palesata in studio tra le due, che mai hanno fatto mistero della loro inimicizia.

Adriana Volpe su Sonia Bruganelli: “C’è chi va avanti grazie a santi protettori”

Alfonso Signorini non ha voluto Adriana Volpe come opinionista del GF Vip, confermando invece Sonia Bruganelli. Proprio alla moglie di Bonolis Adriana Volpe non le manda. La showgirl che nella prossima stagione televisiva potrebbe affiancare Federico Fashionstyle in un nuovo format ha commentato duramente la sua esclusione.

“La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Sonia Bruganelli replica alle accuse di Adriana Volpe

Le parole al vetriolo di Adriana Volpe non sono passate inosservate. Sonia Bruganelli non ha preso bene la frecciatina lanciata da Adriana Volpe sul suo conto. L’appellativo di raccomandata le va chiaramente stretto e dal canto suo ha replicato: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”.

La produttrice e conduttrice si riferisce a Michele Guardì, il regista di molti programmi a cui partecipa o ha partecipato Adriana Volpe, come Scommettiamo che…?, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia. Gli animi sono caldi e c’è da aspettarsi nuove frecciate tra le due.