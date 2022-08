Tragico lutto nel mondo dello spettacolo | Disperazione per il trio comico

Perdita che fa ancor più male per i tempi rapidissimi con cui si è consumato il tragico epilogo. Il commosso post sui social.

Componente di un trio comico davvero simpatico, capace di far ridere portando in televisione e in giro per l’Italia la comicità meridionale e, in particolare, quella salentina. Se n’è andata troppo presto, all’età di 48 anni. E’ drammatico l’epilogo della popolare artista.

Il gruppo “Ciciri e Tria”

Il nome del gruppo – “Ciciri e “Tria” – s’ispira a un noto piatto della cucina salentina a base di pasta e ceci. Un trio tutto al femminile, composto da belle donne e, per di più, assai simpatiche. Il trio comico si forma nel 2004 allorquando le tre protagoniste parteciparono al laboratorio Zelig di Bari insieme ad altri artisti come Checco Zalone.

Come detto, la maggior parte della popolarità arriva tramite Zelig, ma non solo. Nel 2009, per esempio, sono nel cast di “Quelli che il calcio” su Rai 2, affiancando in quell’edizione Simona Ventura e Anna Falchi. Ancora, nel 2011, partecipano al Premio Barocco con l’indimenticato Fabrizio Frizzi.

E poi, tra il 2012 e il 2014, la partecipazione sia a “Domenica Cinque”, sia a “Tu sì que vales”, esilarante talent show con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Insomma, la perdita ha scosso tutti, sebbene, purtroppo, sia arrivata all’epilogo di una grave malattia.

La morte che sconvolge il mondo dello spettacolo

E’ morta infatti all’età di 48 anni a causa di una malattia l’attrice salentina Anna Rita Luceri, che aveva fatto parte del gruppo ‘Ciciri e Tria’, conosciuto a livello nazionale per la partecipazione a ‘Zelig’. Completavano il trio, che con la sua effervescenza ed allegria ha avuto riconoscimenti in tutta Italia, Carla Calò e Francesca Sanna.

Proprio in un post sui social Carla Calò e Francesca Sanna ricordano l’amica così: “Stretta a noi per sempre!”. Sono state proprio loro a dare la notizia della triste scomparsa con una foto in bianco e nero. Ovviamente, una morte del genere ha scosso il mondo dello spettacolo.

Perdita che fa ancor più male per i tempi rapidissimi con cui si è consumato il tragico epilogo. L’attrice aveva scoperto appena una decina di giorni fa di avere un male incurabile che in pochissimo tempo se l’è portata via. Musica, teatro e spettacolo avevano caratterizzato il percorso professionale di Anna Rita Luceri, originaria di Martano (Lecce), che da qualche tempo aveva deciso di provare la carriera da solista.