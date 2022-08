La showgirl ha lasciato i fan senza fiato con la sua “trasformazione”: il suo look, elegante e sensuale allo stesso tempo, ha stregato tutti.

La “trasformazione” di Elisabetta Gregoraci ha lasciato i fan senza fiato. La meravigliosa showgirl ha stregato tutti a Capri, con un look elegante ed incredibilmente sensuale allo stesso tempo.

Nota per la conduzione del programma comico “Made in Sud”, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni novanta, con la partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia.

Dopo essere stata eletta Miss Calabria, ha iniziato a lavorare come modella per alcuni dei marchi più celebri, tra cui Giorgio Armani, Ermanno Scervino e Dolce & Gabbana. Nel 2002 è approdata in televisione, come concorrente della trasmissione “Veline”, per poi partecipare a “Ciao Darwin” nello scontro tra “veline” e “intellettuali”.

Nel corso degli anni, è apparsa in numerose serie e film (come “Il mammo”, “Le ragazze di piazza di Spagna” e “Un medico in famiglia”), dedicandosi nel frattempo alla conduzione di diversi programmi. Tra questi spiccano “Made in Sud”, che ha condotto per sette anni consecutivi, e “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri.

Il look sfoggiato al Gala di Capri

In questi giorni la conduttrice ha messo da parte il lavoro per rilassarsi con la sua “famiglia allargata” nella bellissima Capri. La Gregoraci si è goduta la vacanza insieme all’ex marito Flavio Briatore (con il quale continua ad essere in ottimi rapporti), loro figlio Nathan Falco e Leni Klum, figlia avuta dall’imprenditore insieme alla modella Heidi Klum.

Per la prima volta, si sono riusciti tutti insieme. Ma oltre al relax, la conduttrice si è dedicata alla beneficienza in occasione del Gala organizzato da LuisaViaRoma ed Unicef.

All’evento hanno partecipato molte star, sia nazionali che internazionali: Matilde Gioli, Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Spike Lee e Jared Leto sono solo alcune. Per non parlare dell’esibizione di Jennifer Lopez.

La Gregoraci, in occasione del Gala, ha deciso di sfoggiare un look iconico. Ha mostrato la sua “trasformazione” ai fan con un video postato su TikTok: un “prima e dopo” che è stato molto apprezzato dai followers.