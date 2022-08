Il famosissimo cantante blocca il concerto | Così infuriato non lo abbiamo mai visto

La reazione del celebre cantante ha diviso il pubblico: è arrivato a bloccare il concerto per rispondere alle provocazioni di un fan. Nessuno lo aveva mai visto così infuriato.

Non è la prima volta in cui un artista arriva a fermare la sua performance sul palco per via del comportamento irrispettoso dei presenti. Ma questa volta, la reazione del cantante ha diviso i fan: nessuno lo aveva mai visto così infuriato e, secondo molti, avrebbe esagerato.

L’artista in questione è Rocco Hunt, attualmente impegnato nel suo tour estivo. Noto per successi come “Un bacio all’improvviso”, “Ti volevo dedicare” e “A un passo dalla luna”, è salito alla ribalta con la vittoria del Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con il singolo “Nu juorno buono”.

Rocco Hunt, l’esordio hip-hop e la vittoria a Sanremo

Nata a Salerno nel 1994, Rocco Hunt ha sempre avuto una forte passione per l’hip-hop, che lo ha portato a partecipare a diverse gare di freestyle e jam. Dopo aver pubblicato il suo EP di debutto intitolato “A’ music è speranz”, ha lavorato al mixtape “Spiraglio di periferia” collaborando con rapper del calibro di Clementino e Ntò.

L’artista è riuscito a farsi strada nel panorama hip-hop, riscuotendo un grande successo fin da giovanissimo grazie al singolo “O’ mar ‘e o’ sole” in collaborazione con Clementino. La sua carriera è stata consacrata con la vittoria a Sanremo, la prima nella storia della categoria “Nuove proposte” con un brano rap.

Il cantante, nel corso degli anni, ha conquistato il pubblico – e le classifiche musicali – fondendo le sue radici hip-hop alla musica pop. Rocco Hunt ha ottenuto diversi risultati importanti e oggi è uno degli artisti più seguiti.

Come spiegato precedentemente, al momento è impegnato nel suo tour estivo. Tra una data e l’altra, però, non sono mancate le polemiche: l’artista ha diviso i fan con un gesto che in pochi si sarebbero aspettati.

La risposta alle provocazioni durante il live

I fan di Rocco Hunt sono ormai abituati al suo carattere energico e solare. Ma durante uno dei suoi ultimi concerti, in Germania, il cantante ha perso la pazienza e non ha potuto fare a meno di rispondere alle provocazioni di uno dei presenti.

La sua reazione è stata prontamente ripresa dal pubblico e postata sui social network. In uno dei video, diventato presto virale, possiamo vederlo fermare la sua performance. Ma cosa è successo?

Un fan si è messo a lanciare delle monete sul palco mentre il cantante si stava esibendo. Così Rocco Hunt ha bloccato tutto sfidandolo a salire sul palco: “Voi valete esattamente come la monetina che mi avete lanciato: un euro” ha esclamato.

“Non vorrei rovinare lo spettacolo a tutte le persone che sono venute qua per divertirsi per colpa di un pezzo di me**a. Se hai le pa**e vieni qua” ha affermato. Sul web, in molti hanno dato ragione al cantante, che ha risposto ad una mancanza di rispetto.

D’altra parte, però, tantissime persone hanno trovato le sue parole un’esagerazione, convinte che si sarebbe dovuto limitare ad ignorare le provocazioni, senza dare nessuna “soddisfazione” a chi lo voleva disturbare.