Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: così implode il matrimonio di Salvo e Anna nelle prime puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 parlano di un ritorno clamoroso, pronto a scalfire l’unione di una giovane coppia. Dopo la presunta morte tornerà Quinto, storico magazziniere creduto morto

A poche settimane dall’inizio de Il Paradiso delle signore 7 non mancano gli spoiler e le anticipazioni. Tanto si parla di un inaspettato ritorno che sconvolgerà la serenità di una coppia appena nata. L’eclatante ritorno di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo, sconvolgerà la contabile Anna Imbriani, convinta che il marito fosse morto.

Il ritorno del magazziniere metterà a dura prova la storia tra Anna e Salvo. I due neosposi saranno costretti a fare i conti col ritorno di Quinto, particolarmente intenzionato a ricostruire i rapporti con la piccola Irene che ormai considera Salvatore Amato il suo vero padre.

Non si fa che parlare di una misteriosa chiamata che metterà in subbuglio Anna, che sarà costretta a scappare dopo la scoperta della sconcertante notizia. Le sorti della bella contabile sono messe in discussione e a darne conferma è l’attore Emanuel Caserio.

Brutta sorpresa per Salvo e Anna Imbriani: il ritorno di Quinto è uno shock

Tra le più interessanti novità della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore spicca il ritorno inaspettato di Quinto, storico magazziniere de il Paradiso creduto morto. Non è dato ancora sapere in che vesti e con quale giustificazione farà il suo rientro nella serie ma una cosa è certa. Il suo ritorno sconvolgerà la vita di Salvo.

A confermarlo è proprio Emanuel Caserio che da cinque stagioni da il volto al giovane Amato. In una recente intervista l’attore ha dichiarato: “Se tornerà Quinto ci sarà un bel da fare. Salvo dovrà metterci un po’ di gelosia e di orgoglio”.

Ritorni eclatanti al Paradiso delle Signore: le parole di Emanuele Caserio

Emanuele Caserio l’attore romano che dà il volto a Salvo ne Il paradiso delle signore ha dichiarato di rassomigliare molto al suo personaggio: “Io e Salvatore siamo molto simili. Lui è un buono di natura, è spontaneo, geloso. Forse però Salvatore sa chiedere subito scusa appena commette uno sbaglio. Io invece faccio passare un po’ di tempo, mi deve proprio scemare”.

Intanto si prospettano numerosi colpi di scena nel magazzino più spiato di Milano. Dai cambi di gestione del Paradiso che vedrà fare l’ingresso al timone della contesa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina. L’attrice a tal proposito ha dichiarato che la contessa oltre alla gestione del Paradiso sarà impegnatissima su un altro fronte: quello della vendetta contro Umberto Guarnieri, l’uomo che amava e che l’ha abbandonata.