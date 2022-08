Kate Middleton icona di stile: così la Duchessa detta le mode Reali del momento

La prestigiosa rivista Tatler incorona Kate Middleton per il suo stile: la Duchessa di Cambridge sempre impeccabile.

Negli ultimi anni, senza dubbio, la Duchessa di Cambridge Kate Middleton è diventato il volto pubblico della nuova generazione della Famiglia Reale. Sempre più accanto a suo marito, il Principe William e sempre più sotto l’ala protettiva della Regina Elisabetta II.

Ormai si sprecano i paragoni con la Principessa Diana, di cui certamente Kate Middleton segue orme e insegnamenti, a cominciare dalla comunicazione, passando per l’impegno nelle attività di beneficenza e social.

I Duchi di Cambridge in questi mesi, complice anche il passo di lato della Regina Elisabetta II, stanno facendo le prove generali per il futuro: il Principe William diventerà Re e Kate Middleton Regina consorte.

La rivista Tatler incorona Kate Middleton

Ci sono anche altri motivi per cui Kate Middleton è amatissima nel Regno Unito e non solo. Unico di questi è il suo stile: impeccabile, elegante, sobrio – alcune volte fatto anche di outfit a basso prezzo – ma soprattutto sempre adatto al contesto, che sia una cerimonia o un impegno istituzionale, oppure una vacanza di piacere. Già, la Duchessa di Cambridge e moglie del Principe William sembra non sbagliare un colpo in pubblico.

A celebrarla c’è anche la prestigiosa rivista britannica Tatler – che in passato ha avuto screzi proprio con Kate Middleton – e che è letta dalla stessa Famiglia Reale. Si legge: “Uno stile, quello della duchessa di Cambridge, da sovrana superstar. Il suo look segue le attuali tendenze della moda e dei défilé, lunghezza degli abiti, scultura della silhouette”. Insomma, la prossima Regina del Regno Unito non ha eguali e, ben presto, potrebbe dettare mode e stili.