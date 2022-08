Maria De Filippi non riesce a trattenere le lacrime | Un dolore troppo grande da superare

In Tv siamo abituati a vedere Maria De Filippi quasi come una super donna, in grado di curare in prima persona ogni aspetto dei suoi programmi. Nel privato, però, lei è decisamente diversa e non nasconde di non avere superato quel dolore.

Non è certamente azzardato definire Maria De Filippi la “regina della Tv”. Lei sembra fare un po’ come Re Mida: difficile trovare un suo insuccesso professionale, anzi ogni programma che lei cura in prima persona finisce solo per questo per catturare l’interesse del pubblico.

Del resto, chi la conosce bene sa quanto lei sia perfezionista sul lavoro e ami curare ogni dettagli in prima persona. Non a caso, una delle sue doti principali è quella di trovare sempre la parola giusta al momento giusto, come fa in studio quando deve consigliare i suoi ospiti nei momenti in cui sono chiamati a fare una scelta difficile. Anche lei, però, ha vissuto un dolore che ha lasciato un segno indelebile nel suo cuore.

Maria De Filippi e un dolore mai superato

Nelle sue trasmissioni gli ospiti raccontano spesso momenti della loro vita privata e dispiaceri che faticano a superare, ma per Maria De Filippi è davvero difficile riuscire a fare la stessa cosa. Lei, infatti, nonostante il successo è rimasta quella di sempre e concede solo raramente interviste.

In pochissime occasioni lei si lascia andare a dettagli relativi a quello che sente nel cuore, anche se recentemente ha fatto un’eccezione arrivando ad ammettere quanto la spaventi l’idea di non avere più Maurizio Costanzo al suo fianco. Una sensazione condivisa dal marito, che in più occasioni ha sottolineato quanto la moglie sia fondamentale per lui.

Anche la famiglia di origine svolge però un ruolo fondamentale per la conduttrice. Questa è però ora composta esclusivamente dal fratello Giuseppe, che lei riesce a vedere solo saltuariamente visto che lui è rimasto a vivere a Pavia. “Queen Mary” conserva però un ricordo fortissimo dei suoi genitori, nonostante siano scomparsi da tempo.

Il grande amore di Maria per mamma e papà

Ancora adesso Maria non manca di commuoversi quando ricorda i suoi genitori. “Ho paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ – Mi sono costruita delle corazze, che però non mi hanno resa immune dagli ostacoli”.

Se deve fare però un salto indietro nel tempo, è soprattutto la morte del papà quella che l’ha segnata maggiormente, arrivata in modo inaspettato quando lei aveva solo 30 anni: “Quello è stato un lutto mai superato. Io ci ho solo messo un tappo. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… ” – ha concluso.