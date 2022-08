Martina Colombari, il suo corpo coperto solo da un asciugamano | A 47 anni è di una bellezza sconvolgente

Le immagini del corpo di Martina Colombari stanno facendo il giro del web. Gli scatti da poesia amati dai suoi fan.

Quando una persona ha un aspetto fisico ammirato da tanta gente, difficilmente con il tempo peggiora. Proprio come succede alle notorietà del mondo televisivo che, anche grazie agli aiuti estetici esistenti sul mercato, riescono sempre ad ammaliare il proprio pubblico. Tramite delle fotografie postate sui profili social, poi, tengono alta l’asticella della celebrità, senza farsi dimenticare mai dal pubblico di casa.

Inoltre, con l’arrivo dell’estate, i vestiti si vedono sempre di meno e si mostra sempre di più la sontuosità del corpo, tenuto ben in forma con varie attività. Gli amatori del genere sono sempre in cerca di nuovi scatti da poter condividere coi propri contatti e anche l’attrice Martina Colombari riesce fornire quelli più in voga sugli smartphone.

Martina Colombari oggi

In passato la conoscevamo tutti come una showgirl di grande successo, che ha fatto innamorare gran parte dei telespettatori. Il suo modo di fare, sempre molto genuino e ricco di buon senso, l’ha sempre fatta passare come la bella ragazza dalla porta accanto. Ben lo ha compreso il calciatore Billy Costacurta, altra anima candida che ha fatto di tutto per poterla sposare.

Oggi, Martina Colombari, è molto attiva sui propri profili social, regalando immagini da copertina, proprio come tanti anni fa. L’età avanza, ma la donna sembra essere come il vino, che più aumenta d’età e più migliora.

Le immagini poetiche condivise su Instagram

Di giorno in giorno, la Colombari riesce sempre ad ammaliare i propri follower, pronti a dire la loro con dei commenti ricchi di catcalling social. Nell’ultimo video condiviso come post, la si nota con un asciugamano addosso, spalle e gambe ben in vista. La parte che più mostra, però, è il proprio viso, con le più svariate sfaccettature. La musica che accompagna il tutto è di Beyonce, Crazy in love, che ben si addice al momento.

La cosa particolare è mostrata nella didascalia, ricca di poesia e belle parole. “La donna è mobile, qual piuma al vento…”, dice il verso, ripreso dal Rigoletto del 1851 di Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave. La classe sopraffina della donna deriva anche da questo post, che richiama la bellezza, senza mostrare troppo il corpo, a differenza di tante altre showgirl più smaliziate.