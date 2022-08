Masterchef: ricordate la vulcanica Rachida? Ecco come ha rivoluzionato la sua vita oggi

I fan di Masterchef si ricorderanno di Rachida Karrati: la cuoca provetta che ha conquistato il pubblico con il suo carattere esplosivo e, allo stesso tempo, molto emotivo. Ma che fine ha fatto oggi?

Chi si ricorda di Rachida Karrati? I fan di Masterchef l’avranno dimenticata difficilmente. La cuoca provetta ha partecipato alla terza edizione della celebre trasmissione, conquistando subito il pubblico.

A contraddistinguerla è stato il suo carattere. Vivace, solare ed energica ma, allo stesso tempo, molto emotiva, Rachida si è affermata come uno dei concorrenti preferiti dal pubblico guadagnandosi le sue simpatie.

La star di Masterchef

Sono poche le informazioni disponibili sulla sua vita privata. Di Rachida, sappiamo che è nata in Marocco e che ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna. Il suo piatto forte, come abbiamo visto a Masterchef, è il cous cous.

In Marocco, si è sposata e ha dato alla luce la sua primogenita, Leila. Dopo aver perso il marito, si è trasferita in Italia – per la precisione a Bergamo – dove ha trovato l’amore. Così ha celebrato le sue seconde nozze ed è diventata madre per la seconda volta di Sabrina.

Rachida ha sempre sognato di potersi affermare come cuoca e di aprire, un giorno, un ristorante italiano in Marocco. La sua determinazione l’ha portata a mettersi alla prova partecipando a Masterchef, dove ha anche avuto l’occasione di stupire il suo mito, Bruno Barbieri.

Nel corso della sua avventura nel celebre cooking show, la concorrente si è mostrata per quello che è, senza mai nascondere le sue emozioni, con una grande spontaneità. Per questo motivo è diventata una star del programma. Oggi i fan della trasmissione si domandano che fine abbia fatto e, soprattutto, se sia riuscita a realizzare i suoi sogni.

Rachida Karrati oggi

Dopo aver partecipato a Masterchef, Rachida ha preso parte al reality show L’isola dei famosi, sfruttando la popolarità ottenuta grazie al cooking show. Anche da naufraga, è riuscita a farsi notare per via della sua simpatia e schiettezza.

Una volta conclusa l’esperienza alle Honduras, la cuoca si è allontanata dai riflettori. Ha continuato ad essere attiva su Instagram – almeno, fino allo scorso anno – dove ha postato tantissime ricette.

Attualmente Rachida continua a vivere a Bergamo ed ha realizzato il suo sogno, in parte. Infatti ha aperto un ristorante a Milano, dove la cucina italiana si unisce a quella marocchina. Nonostante abbia abbandonato la televisione, non ha mai messo da parte la sua passione per la cucina.