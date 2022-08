Maurizio Costanzo e la rivelazione su Amici: “Oggi rimane…”

Maurizio Costanzo ha detto la sua su molti programmi televisivi e non perde occasione per indicare tra i suoi preferiti un noto talent show

Maurizio Costanzo nutre una grande stima per sua moglie e per il suo lavoro in tv. I programmi prodotti ed ideati da Maria De Filippi sono alcuni dei più longevi e seguiti dell’attuale palinsesto di Canale 5 e Maurizio lo sa bene.

In una recente intervista il celebre conduttore ha detto la sua su quelle che ritiene le trasmissioni televisive di maggior successo. Nella rosa dei suoi preferiti rientrano X-Factor, Masterchef Italia nonché due programmi condotti da Antonella Clerici, verso la cui ha speso parole di ammirazione: TheVoice Senior e Ti lascio una canzone.

Tuttavia non ha smesso di elogiare le creazioni di sua moglie, anchorwoman di show di enorme successo. A tal proposito Maurizio Costanzo ha detto la sua su Tu si que vales, che in autunno tornerà a tenerci compagnia il sabato sera: “Il programma ha molto successo di pubblico e infatti da anni viene riproposto per alcune settimane su Canale 5”.

Maurizio Costanzo parla del talent Amici: ecco le sue parole

Maria De Filippi ha un grande fan: Maurizio Costanzo. La conduttrice più amata di Mediaset può contare sul sostegno del Marito che ancora una volta ha dimostrato quanto apprezzi il suo lavoro. In una recente intervista il celebre conduttore e giornalista ha detto la sua sulla punta di diamante dei talent show Italiani: Amici, giunto quest’anno alla 22esima edizione.

“Oggi Amici rimane il talent show più seguito, non soltanto da un pubblico di giovani, ma anche di adulti che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”, ha dichiarato Maurizio Costanzo testimoniando un dato incontrovertibile. Giunto alla 22esima edizione il programma rappresenta un format dal successo inarrestabile.

Al via la 22esima edizione di Amici De Maria De Filippi

Amici di Maria de Filippi da 20 anni sforna giovani talenti e promesse del mondo dello spettacolo made in Italy. La scorsa edizione ha dato successo a Luca D’Alessio, figlio d’arte che ha rapito il pubblico con la sua voce, vincendo i pregiudizi di chi lo considera un semplice accomandato. Il 21enne è figlio di Gigi D’Alessio, ma grazie ai riflettori di Amici ha dimostrato di essere molto di più di un figlio di.

Secondo recenti indiscrezioni lo start ufficiale di Amici 22 è previsto per il prossimo 15 settembre e pare che nel cast di ballerini verrà dato spazio a Mattia Zenzola, il latinista costretto al ritiro per un infortunio al piede durante la sua corsa verso il serale ad Amici 21.