Beethoven: vi ricordate della famiglia Newton? Ecco come sono i protagonisti del film oggi

Uscito nel 1992, Beethoven ha conquistato adulti e bambini affermandosi come una delle commedie familiari più apprezzate di sempre. Scopriamo come sono diventati i protagonisti del film oggi, a distanza di trent’anni.

Diretto da Brian Levant, il film Beethoven è uscito nel 1992 conquistando sia adulti che bambini. Presto è diventato una delle commedie familiari più apprezzate di tutti i tempi ed è stato seguito da ben 7 sequel.

Sono passati trent’anni dall’uscita del primo capitolo, che ha segnato l’inizio delle avventure del San Bernardo più famoso al mondo. Tutto è cominciato quando, dopo essere stato rubato da una coppia di ladri insieme ad altri cuccioli, Beethoven è riuscito a fuggire e intrufolarsi nella casa della famiglia Newton.

George, Alice e i loro figli Ryce, Ted ed Emily, hanno poi deciso di prendersi cura del San Bernardo – nonostante l’iniziale perplessità del padre – che in due anni è cresciuto notevolmente. Nonostante la sua stazza e la sua invadenza, si è dimostrato in grado di risolvere i problemi dei Newton, facendosi amare da tutti. Compreso George.

I protagonisti di Beethoven oggi

George Newton è stato interpretato da Charles Grodin che, grazie al film Beethoven, è diventato ancora più popolare tra gli spettatori. L’attore, già celebre per aver recitato in numerosi film di successo a partire dagli anni settanta (tra cui Il rompicuori, King Kong e Prima di mezzanotte) ha continuato a dividersi tra cinema e televisione fino alla sua scomparsa nel 2021, all’età di 86 anni.

Nicholle Tom, nota per aver interpretato Ryce, in seguito a Beethoven si è guadagnata una notevole fama grazie alla sitcom La Tata. È poi apparsa in diverse serie, tra cui possiamo menzionare Criminal Minds, Cold Case – Delitti irrisolti, The Mentalist e Gotham.

Ted è stato interpretato da Christopher Castile che, dopo essere apparso nella serie Hai paura del buio? e Una bionda per papà, si è allontanato dai riflettori. Attualmente lavora come insegnante di Scienze politiche e Storia presso la Biola University di La Mirada.

Alcuni protagonisti sono scomparsi dalle scene

C’è poi la piccola Emily, interpretata dall’attrice Sarah Rose Karr. La sua carriera è iniziata molto presto: a soli 6 anni ha debuttato nel film Un poliziotto alle elementari insieme ad Arnold Schwarzenegger. Dopo Beethoven, ha abbandonato la recitazione per dedicarsi agli studi e nel 2001 ha iniziato a frequentare un college in Florida. Le informazioni sul suo conto, ormai, sono quasi irreperibili.

Infine l’attrice Bonnie Hunt ha preso parte al film nel ruolo di Alice. Successivamente ha recitato nei film Jerry Maguire, Jumanji, Il miglio verde, Una scatenata dozzina e Il ritorno della scatenata dozzina.

Si è poi dedicata alla regia e alla produzione, prima con la serie Una mamma quasi perfetta (della quale è stata anche interprete) e poi il film Return to Me (nel quale ha recitato insieme a David Duchovny).