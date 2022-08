Forum, cosa c’è di vero? Protagonisti e giudice sono solo attori?

“Forum” è certamente uno dei programmi più longevi della nostra Tv, che cattura l’interesse del pubblico perché i temi trattati riguardano la vita di molti di noi. Ma chi è in studio è un attore o ha vissuto tutto in prima persona?



È capitato certamente a tutti almeno una volta di avere una discussione con un vicino di casa o con un parente e di non sapere come risolverla. A volte, infatti, nemmeno essere concilianti può aiutare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti e si finisce così per arrivare a discutere a lungo.

Nei casi più gravi diventa inevitabile dirimere la questione davanti a un giudice, nonostante questo comporti spese e tempi lunghi da sopportare prima di capire cosa sia giusto fare. Molte di queste vicende sono al centro delle puntate di “Forum”, in onda ormai da più di trent’anni sulle reti Mediaset e ora condotto da Barbara Palombelli. I telespettatori, però, arrivano spesso a dubitare che quello di cui si parla sia vero.

“Forum” piace al pubblico ma è davvero tutto reale?

“Forum” non sembra minimamente risentire del tempo che passa, come confermano non solo gli ascolti, ma anche le numerose richieste di partecipazione da parte di persone che hanno una causa che vorrebbero risolvere. Qui, infatti, si ha la possibilità di chiedere il parere di un giudice senza dover sottostare ai tempi spesso troppo lunghi della giustizia italiana.

Chi segue assiduamente il programma non può non notare come alcuni degli atteggiamenti dei protagonisti siano marcati, spesso quasi poco realistici. Ci si chiede quindi se quello che viene raccontato sia finto.

A rispondere a questo quesito ci ha pensato Barbara Palombelli: “Solo il 10% dei casi che raccontiamo nascono da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle – ha detto la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni –. Tutto il resto ha origine da mail vere: ne riceviamo da 100 a 200 al giorno. Ma spesso in studio decidono di venire solo quelli che scrivono, non le persone con cui hanno ‘litigato”.

Anche i giudici nel corso degli anni sono cambiati (Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi sono scomparsi da tempo), ma è soprattutto una a suscitare la curiosità dei telespettatori: Melita Cavallo, che si distingue per un atteggiamento deciso nei confronti dei contendenti.

Melita Cavallo e gli altri protagonisti di “Forum” sono attori?

La maggior parte delle cause protagoniste delle puntate di “Forum” sono quindi reali, ma chi le racconta è davvero chi le ha vissute in prima persona? In questo caso la risposta è negativa. La redazione del programma, infatti, si affida a degli attori, che hanno la capacità di vivere con maggiore distacco la vicenda, cosa non sempre possibile per chi ha avuto questa esperienza in prima persona.

Anche il modo di agire di Melita Cavallo, uno degli ultimi giudici entrati a far parte del cast del programma, ha suscitato qualche perplessità. Lei, infatti, non esita a usare il martelletto per far zittire i contendenti e invitarli a essere rispettosi. In alcuni casi alcuni sono stati anche fatti uscire dall’aula.

Lei, però, non è un’attrice, anzi ha dalla sua una carriera professionale di tutto rispetto. In un primo momento ha insegnato storia e filosofia, per poi diventare giudice per il Tribunale per minorenni di Napoli e di Milano ed è proprio per questo che a lei vengono affidate soprattutto le cause che hanno per protagonisti bambini e ragazzi. In questi casi lei cerca sempre non solo di applicare la legge, come è giusto che sia, ma anche di evitare che siano i più piccoli a soffrire, specialmente quando c’è una separazione tra i genitori in atto.