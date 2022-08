Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: l’alleanza tra Vittorio e Umberto, ma la Contessa ha un’arma

Ecco cosa accadrà nelle prime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: la strana alleanza tra Vittorio e Umberto.

Manca davvero poco al ritorno sul piccolo schermo dell’amatissima serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, settima stagione. Le nuove puntate, debutteranno dal prossimo lunedì 19 settembre.

Nel frattempo, si stanno concludendo le riprese presso il centro di produzione di Roma, ma iniziano ad emergere i primi spoiler e retroscena sulle prossime puntate. Numerosi sono i nodi da sciogliere nei primi appuntamenti, dal momento che il fine della scorsa stagione ha lasciato il grande pubblico alle prese con nuove coppie.

Queste nuove coppie resisteranno al tempo? Di certo Il Paradiso delle Signore, in questi anni, ci ha regalato numerosi colpi di scena.

L’alleanza tra Vittorio e Umberto

Nelle prime puntate della settima stagione, assisteremo a quella che l’attore Alessandro Tersigni – ovvero il Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore – non ha esitato a definire: “Un’aspra faida”. Al centro di questo scontro finirà il grande magazzino milanese e, di conseguenza, lo stesso marito di Marta Guarnieri. La Contessa Adelaide, desiderosa di vendicarsi con Umberto Guarnieri, dopo aver ottenuto delle quote del Paradiso da Dante Romagnoli nella scorsa stagione, cercherà di far licenziare la compagna del Commendatore.

Ricordiamo, infatti, che Flora Gentile Ravasi è una delle stiliste – la più promettente del resto – del Paradiso. Una scelta che andrebbe certamente a danneggiare gli interessi di Vittorio Conti, il quale, dinanzi alle pretese della Sant’Erasmo, non avrà altra scelta che allearsi con il suo vecchio nemico. Vittorio e Umberto escogiteranno un piano per mettere da parte la Contessa.

I piani di Vittorio saltano

Vittorio e Umberto, in effetti, riescono nel loro intento, anche se le quote rimangono nelle mani della Contessa. Adelaide, però, preferisce ritirarsi e chiama a Milano sua nipote, Matilde Frigerio per occuparsi dei suoi interessi al Paradiso. La donna, professionista esemplare e di carattere, si integra subito ma finirà, non volendo, per avvicinarsi proprio a Vittorio.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Adelaide sfrutterà i sentimenti di Vittorio per Matilde per la sua vendetta? Le cose sembrano andare diversamente, dal momento che la Sant’Erasmo troverà un nuovo amore. Vendetta contro Flora Ravasi accantonata? Staremo a vedere.