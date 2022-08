Il Paradiso delle Signore 7, ecco chi è il nuovo amore di Maria Puglisi: Rocco ormai dimenticato

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Maria Puglisi tornerà a Milano e scoprirà un nuovo amore: ecco chi è.

Si stanno girando in queste settimane le ultime registrazioni delle nuove puntate dell’amata serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. La settima stagione andrà in onda da lunedì 19 settembre, sempre verso le 15.55 circa.

A quanto pare, però, Il Paradiso delle Signore – così come altri programmi nel palinsesto in daytime di Rai Uno – subirà delle variazioni da metà novembre a metà dicembre, quando cioè la rete ammiraglia di Viale Mazzini trasmetterà i Mondiali di calcio in Qatar.

Intanto, grazie anche gli attori protagonisti della serie, iniziano a spuntare già le prime anticipazioni delle nuove puntate: oggi parleremo di Maria Puglisi e Vito Lamantia.

Chi è Vito?

Uno dei nuovi personaggi della serie è Vito Lamantia, interpretato da Elia Tedesco. Giovane determinato e ambizioso, prima di approdare a Milano, ha viaggiato in lungo e in largo ed è emigrato in Australia. Al Paradiso avrà il ruolo di contabile e Vittorio Conti confida molto in lui: il giovane, non ci metterà molto per farsi notare. Nel corso di un’intervista rilasciata al canale Youtube Granelli – La serie, l’attore ha spiegato: “È un personaggio pieno di valori, è romantico lui parte. Arriva al paradiso mosso dall’amore, è molto positivo ma farà fatica ad ambientarsi è ambiguo ed enigmatico all’inizio e poi si scoprirà perché”.

E ancora: “È stato innamorato tanto tempo prima con un colpo di fulmine, torna dall’Australia. Mi sono innamorato di questo personaggio per come è stato scritto, per quello che fa è un personaggio pieno di valori”.

La nuova coppia della settima stagione

Sin dalle prime puntate, Vito Lamantia resterà fulminato dalla bellezza di Maria Puglisi. Quest’ultima, tornata a Milano doapo diverso tempo dalla rottura con Rocco, sarà molto cambiata.

Nella settima stagione Maria sarà più determinata, ma soprattutto vorrà mettersi alle spalle la storia d’amore con Rocco. La giovane, come scopriremo, inizierà a fare carriera ma anche lei non sarà certo indifferente al fascino di Vito.