iPhone, il tasto segreto che nessuno conosce | Le funzioni che nasconde sono incredibili

Apple si avvia a presentare il suo nuovo iPhone il 7 settembre. Ma voi grandi fan dell’iPhone, conoscete questa funzione?

L’iPhone è il cellulare per antonomasia. Uno status symbol che si deve avere se si vuole essere un “tipo giusto”. Ma, anche chi utilizza il prodotto della Apple ormai da anni e anni, forse non sa che esiste un tasto “segreto”. Ecco a cosa serve.

In arrivo il nuovo iPhone

Apple si avvia a presentare il suo nuovo iPhone il 7 settembre. Lo sbarco sugli scaffali è invece atteso il 16 del prossimo mese. Lo scoop tecnologico è dell’agenzia Bloomberg, sempre molto ben informata su questo tipo di questioni. Peraltro, Apple starebbe per introdurre anche i nuovi Mac, iPad e Apple Watch.

Sono mesi intensi per il colosso fondato da Steve Jobs. Secondo altri rumors giornalistici che arrivano dal Vietnam, Cupertino avrebbe avviato trattative con alcuni dei suoi fornitori per produrre l’Apple Watch e il MacBook in Vietnam con l’obiettivo di ridurre la sua dipendenza dalla Cina. Una notizia che si incastrerebbe perfettamente con le voci, insistenti da tempo, che vogliono Apple desiderosa di guardare oltre la Cina.

Da una parte Cupertino vorrebbe limitare la sua esposizione alla Cina per i lockdown ma anche per le tese relazioni fra Washington e Pechino e per la mancata condanna cinese della guerra della Russia in Ucraina. La Cina però offre ad Apple dipendenti altamente qualificati a basso costo e soprattutto rappresenta un quinto delle sue vendite globali.

Il tasto segreto dell’iPhone

Quindi, c’è grande attesa per i fan di Apple e degli iPhone per il lancio, ormai prossimo, del nuovo smartphone. Proprio per questo, quindi, chi non lo sa farebbe bene a leggere questo articolo fino in fondo per scoprire una funzione del cellulare che si attiva tramite un tasto “segreto”.

Questa funzione, peraltro, esiste già dal 2020 ed è disponibile in quei modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 14 e successivi. Il tasto segreto si trova proprio sul logo, la mela così famosa in tutto il mondo. Attivare la funzione non è difficile. Basta seguire questo percorso: andare in Impostazioni, selezionare Accessibilità e Tocco Posteriore.

Così facendo, si potranno attivare diverse funzionalità che potranno essere richiamate a seconda di uno o più tocchi sulla famosa mela. Qualche esempio: attivare la torcia, scattare velocemente una foto, disattivare l’audio. Il tutto senza sbloccare lo schermo. Conoscevate questa funzione? Un motivo in più per testarla sul vostro iPhone o su quello nuovo che attiverete a partire da settembre.