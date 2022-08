Lady Diana, le nuove rivelazioni nei prossimi documentari? La Famiglia Reale trema

Due nuovi documentari mirano a scoprire la verità sulla vita e sulla morte della Principessa Diana: ecco di cosa parlano.

Quest’anno, il 31 agosto, cadrà il 25esimo anniversario della morte della Principessa Diana. Mai dimenticata, Lady D – come la chiamavano i britannici – è l’ex moglie del Principe Carlo, mamma dei Principi William e Harry.

Dicevamo, sono passati 25 anni ma il ricordo di quella tragica sera del 1997 è ancora vivo per i sudditi di Sua Maestà.

I documentari in arrivo

Negli anni sono stati tantissimi i libri e i documentari che hanno cercato di raccontare la vita, ma anche la dipartita, di Lady Diana. E, in occasione dei 25 anni di anniversario della morte dell’ex moglie del Principe Carlo, sono in uscita di nuove documentari. Il primo, attesissimo, si intitola The Princess, ed è prodotto da HBO. Nel Regno Unito è già uscito qualche settimana fa, suscitando enormi dibattiti: in Italia, arriverà su Sky e Now da prossimo 31 agosto. Diretto da Ed Parkins, mostra una Principessa diversa: dall’infanzia fino al fidanzamento con il Principe Carlo, dalle nozze alla separazione, sino alla morte.

Di diversa natura invece il secondo documentario – si vocifera molto temuto dalla Famiglia Reale – dal titolo Investigatin Diana: Death in Paris. Si tratta di un documentario di 4 episodi, prodotto da Channel4 e Discovery+, diretto da Will Jessop e Barbaby Pell. Come si può intuire, cercherà di indagare sulla notte del 31 agosto 1997 e il tragico incidente che costò la vita alla Principessa Diana e al suo compagno, Dodi Al Fayed.

I paragoni con Kate Middleton

Negli ultimi anni, nel Regno Unito, si sono sprecati i paragoni tra la Duchessa Kate Middleton e la Principessa Diana. Di certo, la moglie del Principe William, si ispira alla mai dimenticata Principessa. Lo stile, la comunicazione, il forte impegno nel campo social e della beneficenza, Lady D ha rivoluzionato chiaramente l’immagine della Famiglia Reale, così come oggi sta facendo la Duchessa.

Non solo Kate Middleton: anche la Duchessa del Sussex Meghan Markle, in più occasioni, si è ispirata a Lady Diana, tanto che sul suo comodino, per anni – come hanno raccontato diverse amiche della Duchessa – ha avuto una biografia della Principessa sul comodino.