Michela Persico, il suo VIDEO è troppo hot | Tra lato A e lato B i fan perdono l’orientamento

Michela Persico strega nuovamente il web con un video ad alto contenuto erotico. Nelle sue forme si muovono sinuosamente nell’acqua della piscina e i fan vanno letteralmente fuori di testa.

Giornalista sportiva e conduttrice, Michela Persico ha fatto parlare molto di sé quando ha iniziato la relazione con il difensore della Juventus Daniele Rugani. I due, sono insieme dal 2016 dopo essersi incontrati durante un evento sportivo e aver iniziato a lavorare insieme da quel momento.

Tra di loro è stato amore a prima vista e, nonostante abbiano provato a tenere nascosta la relazione, dopo qualche tempo sono stati costretti ad uscire allo scoperto. Dopo quattro anni dall’inizio della loro storia d’amore, hanno avuto il primo figlio, Tommaso e successivamente si sono trasferiti a Torino dove vivono tuttora.

Michela Persico, oltre alla sua bellezza c’è molto di più

Michela è nata nel 1991 e ha esordito nel campo della moda calcando le più importanti passerelle internazionali. Parallelamente ai suoi tanti impegni lavorativi è riuscita a continuare a dedicarsi allo studio e nello stesso tempo ha trovare un suo spazio anche nel mondo dello spettacolo. La Persico, infatti, ha sempre dichiarato di voler farsi apprezzare soprattutto per le sue doti intellettive piuttosto che per la sua bellezza straripante.

Nonostante il suo aspetto non passi decisamente inosservato, Michela Persico conduce una vita abbastanza riservata. Come lei stesso ha dichiarato, evita di frequentare discoteche e locali alla moda e si dedica allo studio tanto da essersi riuscita a laureare in Lingue e aver ottenuto il tesserino da giornalista.

Dopo aver conseguito il diploma di laurea, infatti, è partita per uno stage presso un’emittente locale, tele Lombardia che le ha permesso di farsi conoscere nel mondo della tv e di approdare in poco tempo a Mediaset dove ha iniziato a collaborare con Tgcom 24. Ha mantenuto sempre un legame con il mondo del calcio ed infatti è stata più volte ospite alla trasmissione Quelli che il calcio e al Processo di Biscardi.

Il video bollente che ha fatto impazzire i suoi fan

Ora, come tanti suoi colleghi, si sta godendo le meritate vacanze in alcune amene località turistiche. In uno dei suoi giorni di relax coglie l’occasione per farsi riprendere in un video mozzafiato. Tra le immagini della struttura che la ospita, i fan possono apprezzare il corpo statuario della giornalista che si muove sinuosamente tra le acque di una piscina.

Tra le splendide forme non si sa dove guardare; il seno prosperoso incanta e il lato B è messo in evidenza da un perizoma che quasi sparisce. Ovviamente il video ha riscosso un successo strepitoso sul web e ha contribuito ad aumentare la già grande platea che la segue sui social.