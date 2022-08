Miss Claudia, come non l’avete mai vista | Il suo decolleté straborda e manda in tilt il web

Spiaggia, salsedine, sole. Ma soprattutto lei, bellissima come sempre e con un decolleté sognato da tutti i suoi fan.

Da anni è un sogno erotico per tanti italiani. La popolarità che le ha dato “Avanti un altro” se l’è saputa conquistare. Ma, soprattutto, se l’è saputa difendere e alimentare. Questo, soprattutto, tramite il suo utilizzo dei social network, Instagram in particolare. Lì Claudia Ruggeri si mostra spesso in intimo con outfit che fanno impazzire i suoi tanti followers. Ed è così anche questa volta! Guardate quanto è bella in costume.

Claudia Ruggeri, adorata dal telespettatori

Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia. Questa volta, la nostra beniamina, si mostra in tutto il suo splendore in bikini. Non avevamo dubbi che potesse superare a pieni voti la prova costume. Ma un risultato così è davvero incredibile.

Come dicevamo, sui social è ormai una delle figure televisive maggiormente seguite e desiderate. Per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua simpatia e la sua autoironia. Tutte qualità che Claudia Ruggeri mostra anche in televisione.

E’ diventata infatti famosissima grazie ad “Avanti un altro”, poi la sua iperattività sui social fa il resto. La fortunata trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che va in onda sulle reti Mediaset nel pomeriggio. Lì Miss Claudia si è fatta apprezzare sicuramente per la sua bellezza, ma anche per la simpatia con cui interagisce con il vulcanico duo, inseparabile da circa 30 anni.

Bikini strabordante

Di anni, Miss Claudia ne ha 38 ed è fidanzata con il cognato di Paolo Bonolis, Marco Bruganelli. Fratello, ovviamente, dell’ormai famosissima Sonia Bruganelli. In televisione dal 2004, prima con “Domenica In” e poi con “Ciao Darwin”. Viene notata anche da Piero Chiambretti, con il suo “Chiambretti c’è”.

Dicevamo quindi che Instagram ormai è il suo terreno più congeniale insieme allo studio di “Avanti un altro”. E spesso Miss Claudia non disdegna foto in bikini o in intimo. Con i followers che vanno in visibilio. Anche uno degli ultimi post pubblicati sull’account ufficiale è apprezzatissimo.

La nostra Miss Claudia si rilassa al mare ed è bellissima come sempre. Capelli selvaggi, come la permanenza in spiaggia e la salsedine impongono. Ma, soprattutto, un bikini che le dona moltissimo e che a mala pena riesce a contenere il seno, come sappiamo molto pronunciato, della bella showgirl. Una splendida domenica per Miss Claudia. I fan, sempre affezionatissimi, la premiano con oltre 23mila like.