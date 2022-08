Raffaello Balzo, che fine ha fatto il Carramba Boy? Oggi ha stravolto completamente la sua vita

Raffaello Balzo ha avuto un passato da modello e attore, facendosi conoscere dal pubblico come Carramba Boy nella trasmissione “Carramba che sorpresa!”. Oggi la sua vita è completamente cambiata: ecco di cosa si occupa.

Nato a Udine nel 1975, Raffaello Balzo ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modello. Dopo aver vinto alcuni concorsi di bellezza (come “Fotomodello dell’anno” nel 1995 e “Il più bello d’Italia” nel 1999), si è spostato a Milano nella speranza di portare avanti la sua carriera.

Grazie al suo fascino, non è stato difficile farsi notare. Il suo lavoro lo ha portato a viaggiare tra Londra e New York, fino ad attirare l’attenzione di Raffaella Carrà, che lo ha voluto tra i suoi Carramba Boys – il gruppo di giovani modelli, ballerini e cantanti della trasmissione “Carramba che sorpresa!” condotta dalla leggendaria cantante.

Da Carramba Boy a “CentroVetrine”

Così Balzo è approdato in televisione. Nel frattempo, ha iniziato a studiare recitazione e nel 2001 ha debuttato all’interno del cast della serie “Compagni di scuola” nella parte di Ettore. Ha poi preso i panni di Matteo Consoli nella soap opera “Un posto al sole” e di Armand Benac in “Elisa di Rivombrosa”.

L’attore si è guadagnato un grande successo e, nel 2006, la sua fama è aumentata con la partecipazione al reality show “L’Isola dei famosi”. Mentre l’anno seguente ha debutto sul grande schermo con il film “Il soffio dell’anima”, seguito da “Matrimonio alle Bahamas”.

Tra il 2009 e il 2011 Balzo è entrato nel cast di un’altra nota soap opera, “CentroVetrine”, nel ruolo di Niccolò Castelli. Si tratta di una delle sue ultime apparizioni televisive: nonostante la sua popolarità, col passare degli anni, l’attore si è allontanato dai riflettori. Fino ad abbondare definitivamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La vita di Raffaello Balzo oggi

Che fine ha fatto Raffaello Balzo? Malgrado il grande successo, ha deciso di cambiare completamente la sua vita. Si è allontanato dal mondo dello spettacolo per stare accanto al padre che, qualche anno fa, ha dovuto lottare contro una grave malattia.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2015, anno in cui ha recitato in un episodio della serie “Squadra mobile”. Dopo la morte del padre, Balzo ha iniziato a dedicarsi ad una nuova attività, la fotografia, ritirandosi dietro all’obiettivo.

Negli ultimi anni, l’ex Carramba Boy si è buttato in politica: infatti si è candidato come consigliere comunale nelle liste di Tricesimo, il piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia in cui è nato.