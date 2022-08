Sabrina Salerno, il top bianco è trasparente | Lo zoom diventa d’obbligo

Sabrina Salerno è di una bellezza travolgente e ogni suo scatto infiamma puntualmente il web. L’ultimo, però, e troppo sensuale, il top bianco bagnato diventa trasparente e l’immagine fa impazzire i suoi fan.

È una showgirl, una cantante e un’attrice dal talento straordinario, ma ultimamente è diventata una vera e propria star del web. Negli anni ’80 ha raggiunto l’apice del successo dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. I suoi brani sono diventati in poco tempo hit di successo che hanno scalato tutte le classifiche italiane ed europee. Chi non ricorda tormentoni come Sexy girls e Boys?

Sabrina Salerno, da più di trent’anni un’icona sexy indiscussa

Dopo il grande successo, seguito alla pubblicazione del suo primo album musicale, Sabrina Salerno si è da subito affermata come icona sexy dell’epoca. Sabrina, infatti non cantava solo i suoi brani, ma soprattutto interpretava i videoclip nei quali si mostrava in tutta la sua esuberanza, non avendo paura di mettere in mostra le sue forme perfette.

Accanto al successo in ambito musicale, c’è sempre stato anche quello come attrice. La ricordiamo infatti interpretare ruoli di successo nei film Grandi magazzini, Le foto di Gioia e Fratelli d’Italia, fino agli anni ’90 quando è approdata in televisione alla conduzione di Raffaella venerdì, Sabato e Domenica e Saranno famosi affiancando la grandissima Raffaella Carrà.

Ancora oggi Sabrina rappresenta un’icona di bellezza e sensualità ed è rimasta un personaggio cardine della televisione in tutti questi anni. Recentemente, infatti, ha partecipato alla talent show Ballando con le stelle classificandosi al terzo posto confermando quindi le sue straordinarie doti artistiche anche nel ballo.

La maglietta bagnata lascia vedere tutto…

Il successo e la sua fama sono dovuti anche al grande seguito che Sabrina Salerno ha sui social. La sua pagina Instagram può vantare addirittura più di un milione di followers con i quali Sabrina condivide contenuti della sua vita privata e lavorativa. Molto spesso la Salerno pubblica foto super sensuali che non fanno altro che aumentare l’interesse del pubblico.

L’ultimo scatto che ha fatto letteralmente impazzire i follower, è stato quello nel quale Sabrina mette in mostra le sue forme perfette. Indossa un micro top bianco che, dopo essere stato bagnato, ovviamente diventa trasparente.

Si vede tutto e scommettiamo che chiunque si sia soffermato più di un momento a zoommare la foto proprio all’altezza del generosissimo décolleté. Sabrina sembra una leonessa nella savana e grazie a quel suo fare tanto deciso quanto affascinante riesce a conquistare l’attenzione di migliaia di fan.