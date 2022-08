Vi sono varie tipologie di monitoraggio del partner. Le app proliferano e sono sempre più invasive. Ecco una guida.

Con tutte le distrazioni e le tentazioni che la società attuale ci dà, è normale, quasi fisiologico, che i tradimenti e gli episodi di infedeltà coniugale si moltiplichino. E, con essi, la gelosia. La tecnologia dà parecchi strumenti per monitorare il proprio partner. Ma siamo sicuri che si possa fare?

La gelosia, una brutta bestia

Sentire la necessità di spiare (perché di questo stiamo parlando) il proprio partner è un chiaro segnale di mancanza di fiducia che dovrebbe far interrogare sulla validità del rapporto che si sta portando avanti.

Ma, si sa, la gelosia è una brutta bestia. Sia che sia fondata, sia che sia frutto della nostra fantasia, del nostro complottismo e della nostra dietrologia, può spingere a fare cose davvero sgradevoli.

Una di esse è certamente il fatto di spiare il proprio partner. Monitorando gli spostamenti, ma anche installando delle app che, di fatto, ci fanno “entrare” nel suo telefono. E, quindi, nella sua vita. Ma tutto questo, oltre a essere sano, è legale?

I modi per spiare il partner

Vi sono varie tipologie di monitoraggio del partner. Su tutti, il monitoraggio Gps resta uno degli strumenti più gettonati per il controllo. Ma sul podio delle informazioni ricercate, inseriamo senza dubbio anche la visualizzazione contatti, file, galleria e calendario. E, soprattutto, il tracciamento di messaggi, SMS o in app, come Whatsapp, Telegram ed Instagram.

Lo strumento principale è quello delle cosiddette “app spia” che, una volta installate sul telefono della persona che ci interessa controllare, consentono di monitorare tutto da remoto. L’app certamente più nota è “mSpy”, che una volta installate sullo smartphone della persona che si vuole spiare possono registrare le conversazioni, farle ascoltare in diretta, far leggere sms, email e messaggi Whatsapp e addirittura attivare il microfono del cellulare per registrazioni ambientali.

Ma in grande crescita vi è anche “EyeZy”, che monitora social come Facebook e Instagram. Inoltre permette la registrazione dello schermo, che permette di fare screenshot del dispositivo. E poi fa accedere a calendario, email, chiamate e messaggi, anche se cancellati. Peraltro è molto difficile da essere scoperta.

Il punto è tutto ciò non è perfettamente legale. Costituisce una violazione delle leggi l’installazione su un dispositivo di cui non sei il proprietario. Se l’app registra le telefonate, si commette il reato di intercettazione telefonica illecita. Se l’app consente di leggere l’email o i messaggi Whatsapp, il reato è la violazione della segretezza della corrispondenza. Attenzione, infine, alle truffe. Molte app che propagandano la possibilità di spiare il partner sono infatti dei raggiri che sfruttano la gelosia presente nella coppia.