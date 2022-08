Uomini e Donne, anticipazioni prima registrazione: tutte le novità del dating show di Maria De Filippi

Cosa accadrà nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere.

Si procede a grandi passi verso l’inizio della nuova stagione del dating show più famoso del piccolo schermo, un vero e proprio cult di casa Mediaset, ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Stiamo parlando chiaramente di Uomini e Donne. Per la prossima edizione, chiaramente, confermatissimi i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma potrebbero esserci delle sorprese in tal senso.

Già perché, stando ai rumors, le dame Pinuccia e Ida Platano potrebbero presto avere un ruolo simile a quelli degli opinionisti, pur rimanendo in parterre. Staremo a vedere.

La prima puntata della nuova edizione

Il prossimo 30 agosto è fissata la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, la quale andrà poi in onda il prossimo lunedì 12 settembre. Abbiamo accennato alla possibile presenza di altre due opinionista, ma ci sarebbero altre novità. Stando ai rumors social, infatti, la redazione avrebbe escogitato un altro modo per nominare il quarto tronista del primo gruppo. Mentre i primi saranno infatti scelti dalla redazione stessa, per l’altro trono rimasto due pretendenti dovranno scontrarsi: a votare saranno i membri del trono over. Vedremo se sarà così.

In più, non è stata affatto accantonata – a quanto pare – l’idea della versione serale di Uomini e Donne, la quale però potrebbe durare pochi mesi. In questo caso, se si dovesse realizzare questo nuovo format, Tina Cipollari e Gianni Sperti verrebbero dirottati in prima serata, mentre al suo posto nelle puntate in daytime, ci potrebbero essere Giulia De Lellis e Karina Cascella. Anche per questo rumors dovremmo aspettare qualche giorno.

I volti della nuova stagione

Per quanto riguarda il trono over della prossima stagione, fermo restando che ci saranno arrivi e partenze durante i mesi prossimi, ci sono da registrare le conferme delle già citate dame Pinuccia e Ida Platano, così come di Gemma Galgani. Confermato anche Armando Incarnato, mentre non vedremo a settembre Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro.

Passando al trono classico, invece, come sempre vige il massimo riserbo, anche se un primo nome potrebbe essere “sfuggito” alla redazione. Si tratta dell’ex gieffino e modello Antonio Medugno, il quale avrebbe sostenuto con esito positivo il provino a Uomini e Donne.