Al Bano Carrisi, le durissime parole del cantante: “Purtroppo è la morte…”

Al Bano Carrisi ha usato parole di fuoco contro la musica odierna: il cantante di Cellino San Marco è un fiume in piena. Ecco cosa ha detto.

Lui è uno dei cantanti e personaggi tv più amati dal grande pubblico nostrano, uno dei volti più noti, e una voce inconfondibile, della musica italiana. Stiamo parlando di Al Bano Carrisi.

In queste settimane, Al Bano Carrisi è impegnato in tour all’estero che lo porterà ad esibirsi in diverse città europee, ma anche in Australia. Forse, ma al momento non è stata fissata alcuna data, anche in Sudamerica.

Nel corso degli ultimi tempi, Al Bano Carrisi ha dimostrato di non amare particolarmente la musica odierna, specie quella prodotta dalle nuovissime generazioni. Ecco cosa ha detto in un’intervista recente.

Le parole di Al Bano Carrisi

Nel corso di una recente intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Al Bano Carrisi ha parlato della sua carriera ma ha anche espresso dichiarazioni forti. Il cantante di Cellino San Marco, ad esempio, non è stato molto tenero con le nuove generazioni musicali nostrani. Ha spiegato: “Stiamo assistendo purtroppo alla morte della musica secondo me. Non si scrive più, basta un buon computer e si inventa ciò che si vuole, non occorre più studiare. E’ un grave segno per chi ama la musica”.

Al Bano parla di Putin

Nel corso dell’intervista si sono toccati diversi argomenti, tra i quali il suo sostegno, in passato, del cantante pugliese con il Presidente russo Vladimir Putin. Alcuni giorni fa, questa volta in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano Carrisi aveva spiegato di non aver incluso, nel suo tour internazionale la Russa. Eppure, nel Paese, è molto amato.

Al Bano ha spiegato che, chiaramente, non ha nulla contro il popolo russo ma che non condivide le scelte fatte, specie in campo della politica estera, da Putin. Ha spiegato: “Lo ammiravo, l’ho difeso, ma ora le sue azioni mi portano a dire che qualche rotella si è spostata da qualche altra parte”.