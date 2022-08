“Crudele e ingiusto”, il Principe Carlo non ci sta: il futuro Re è sconvolto

Il Principe Carlo, primogenito della Regina Elisabetta e prossimo Re del Regno Unito è su tutte le furie: ecco cosa è accaduto.

Negli ultimi mesi il Principe Carlo, complice anche il passo di lato della Regina Elisabetta II, ha avuto sempre più spazio nelle faccende della Corona. In più di un’occasione, il primogenito della Sovrana, ha sostituito Sua Maestà ad eventi e celebrazioni istituzionali importantissime.

Del resto, come accennato, il Principe Carlo è il primo discendente diretto al trono: un giorno sarà Re, anche se sua moglie, la Duchessa Camilla Parker, ha già annunciato che non accetterà il titolo di Regina consorte e, dunque, diventerà Principessa del Galles.

In molti, lo scorso giugno in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, si aspettavano un annuncio di un passaggio di consegne al Principe Carlo. Ma così non è avvenuto.

Le parole del Principe Carlo

Quando si parla della vita del Principe Carlo è impossibile non parlare del matrimonio con Lady Diana. Nella scorsa stagione della notissima serie Netflix The Crown, il Principe Carlo – intrepretato dall’attore Josh O’Connor – è stato uno dei protagonisti, ma l’immagine del primogenito della Sovrana è uscita con le ossa rotte dalla serie. Già perché la serie ha deciso di puntare molto sulla relazione extraconiugale tra lo stesso Principe e Camilla Parker, poi divenuta sua moglie.

Tanto che, nel corso di una serata ufficiale, il Principe Carlo dopo la messa in onda della serie ha voluto mettere le cose in chiaro. A raccontarlo è stato il politico scozzese Anas Sarwar, nel corso dell’Edinburgh Festival Fringe 2022, il quale ha rivelato che il Principe, avvicinatosi ad un gruppo di parlamentari durante una cerimonia, disse: “Salve, piacere di conoscervi tutti. Non sono affatto come mi ritraggono su Netflix”.

La Royal Family sconvolta

A confermare la tesi di un Principe Carlo infastidito dalla narrazione della serie Netflix è stato anche la biografa reale Penny Junor: “Il Principe Carlo è davvero sconvolto da The Crown 4. È il ritratto più crudele e ingiusto che gli sia mai stato fatto”. A quanto si apprende, stando ad una fonte vicina alla Famiglia Reale citata dal Daily Mail, anche il Principe William non ha gradito la serie: “William è furibondo. Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico per fare soldi”.

E ancora: “In questo caso, si tratta di trascinare cose accadute durante tempi molto difficili 25 o 30 anni fa senza pensare ai sentimenti di nessuno. Molte cose mostrate non rappresentano la realtà”. Ma non è finita qui, dal momento che la quinta stagione, in uscita a novembre, racconterà della rottura tra Carlo e Diana del ’92, passando per la famosa intervista rilasciata alla BBC sino alla morte della Principessa nel ’97.