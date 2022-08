Il famosissimo comico costretto sulla sedia a rotelle | Il grande successo interrotto dalla malattia

Si pensa spesso che i comici abbiano la battuta sempre pronta anche nella loro vita privata, ma questo è ovviamente solo un luogo comune. Ne sa qualcosa questa star della cinematografia italiana che si è ritrovata sulla sedia a rotelle.

Riuscire a fare ridere il pubblico non è semplice, anzi. A maggior ragione quando si deve tenere uno spettacolo in diretta si corre il rischio di dover cambiare la scaletta in corsa se ci si rende conto che le reazioni dei presenti non sono quelle che ci si sarebbe aspettato.

Per alcuni, però, questo può rappresentare una sorta di impresa, visto che sapere improvvisare non è una dote comune a molti artisti. La situazione diventa ancora più difficile quando si vivono difficoltà nella vita privata, che devono essere messe da parte quando si sale sul palco. Ne sa qualcosa anche un re della risata come Paolo Rossi.

Paolo Rossi e la difficoltà inaspettata nel suo passato

I personaggi famosi non sono certamente esenti da problemi nella loro vita privata. Come è accaduto a molti di noi, anche loro si trovano costretti a doverli mettere da parte quando la lucetta rossa della telecamera si accende e devono lavorare.

La situazione diventa però ancora più difficile se a viverla in prima persona è un comico, uno quindi chiamato a strappare un sorriso a chi lo segue. Lui, infatti, è sempre stato riservatissimo e ha parlato raramente di aspetti extra lavorativi, ma qualche anno fa un problema di salute lo ha costretto a modificare radicalmente la sua quotidianità, compresi gli impegni di lavoro.

Tutto risale alla fine degli anni ’90, quindi a diverso tempo fa e fortunatamente ora può essere ricordato solo come una breve parentesi ormai del tutto superata. Anche in questo frangente non aveva perso l’ironia che da sempre lo contraddistingue e aveva voluto sfruttare un paragone importante quando era stato costretto a dare uno stop, fortunatamente momentaneo, alla sua carriera.

“Come Ronaldo, ormai la mia stagione è finita qui. Se ne riparlerà la prossima” – aveva detto in scena. Una battuta di sicuro effetto, a maggior ragione per uno di fede interista come lui, che ha sempre considerato Ronaldo una stella di prima grandezza nel mondo del calcio.

Una malattia lo ha costretto a fermarsi

Ma cosa aveva spinto Paolo Rossi a prendere una decisione così drastica? Tutto era legato a una diagnosi pesante, che avrebbe abbattuto chiunque, anche uno come lui che ha sempre provato a sdrammatizzare ogni situazione.

L’attore aveva infatti contratto una polinevrite acuta, una patologia che consiste in un’infiammazione di svariati nervi periferici, tanto da impossibilitare la deambulazione del malato.

Anche l’artista milanese aveva così dovuto accettare di potersi muovere esclusivamente con una sedia a rotelle. Mettere in stand by la sua carriera, in attesa di rimettersi in forma è stato quindi inevitabile.

Fortunatamente la malattia non ha lasciato alcuna conseguenza in lui, che è tornato quello di un tempo, instancabile anche nel lavoro. Tra i suoi ultimi lavori più apprezzati ci sono ci sono i film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi e “Volevo nascondermi”, diretta dal regista Giorgio Diritti, oltre al libro “Meglio dal vivo che dal morto”.