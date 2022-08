Jennifer Lopez, il dramma che non ha mai raccontato a nessuno: la richiesta sconvolgente

Jennifer Lopez, un’artista straordinaria sotto tutti i punti di vista. Una donna bellissima e che purtroppo nel corso della sua vita ha sofferto fin troppo. Il dramma di cui ha parlato lo dimostra.

Jennifer Lopez. Bella, intelligente, piena di talento e personalità da vendere. Nata a New York il 24 luglio 1969, la parola giusta per definirla è ‘professionista duttile’; e se questa non basta, dovete sapere che in carriera ha fatto la cantante, l’attrice, la ballerina, la modella, l’imprenditrice, la produttrice discografica e pure cinematografica.

Tutto questo, con enorme successo. E’ considerata, inoltre, la più influente attrice ispanica d’America. Nel 2011, quando aveva già superato i quarant’anni di età, è stata nominata la donna più bella del mondo.

Ha venduto circa ottanta milioni di dischi nella sua carriera e il suo patrimonio si stima sia di circa 400 milioni di dollari. Insomma, dire che ha raggiunto risultati straordinari nel corso della sua carriera è dire pure poco.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sposa per la prima volta nel 1997 con Ojani Noa. I due divorziano l’anno dopo. Tra il 1999 e il 2001 ha una relazione con il rapper P. Diddy. Si sposa poi con Cris Judd, da cui divorzia nel 2003.

La sua relazione più importante, e anche la più turbolenta, è quella con ben Affleck. Ha varie relazioni in seguito alla prima rottura con l’uomo, ma alla fine tornano insieme e nel 2022 si sposano a Las Vegas. Saranno finalmente felici insieme? Chi lo sa. Di sicuro, è un ritorno di fiamma che in pochi si sarebbero aspettati.

Jennifer Lopez, il racconto del dramma: “Dissi di no, ma il cuore mi salì in gola”

Jennifer Lopez, un’artista di grandissimo successo che ancora oggi sa esattamente come far emozionare milioni di persone in tutto il mondo. E lo sappiamo che, purtroppo, le persone che soffrono di più sono anche quelle capaci di realizzare le cose più grandi in assoluto nel corso della loro vita.

Vale anche per la bella Jennifer, che nel 2018 ha raccontato di essere stata vittima di una molestia ad inizio carriera. Lo ha rivelato a Harper’s Bazar. L’attrice e cantante, ha svelato che le fu chiesto di togliersi la camicia e mostrare il suo seno.

Una richiesta agghiacciante e proveniente da un regista di uno dei suoi primi film. Per fortuna non lo fece. Ricorda però che il cuore le salì in gola e non capiva perché stava accadendo ciò, visto che aveva appena ottenuto un lavoro.

Per fortuna, però, la cosa finì apparentemente lì. Questo testimonia però quanto ci sia ancora da fare nel dietro le quinte di Hollywood per evitare definitivamente scene del genere.