Kate e William, la bellissima scuola nuova scelta per i figli: ecco quanto costa la retta annuale [FOTO]

La nuova scuola dei Principini Reali si trova a Windsor: ecco quale hanno scelto il Principe William e la Duchessa Kate Middleton.

Nei giorni scorsi, i Duchi di Cambridge, il Principe William e la Duchessa Kate Middleton, hanno perfezionato il trasloco nel bellissimo Adelaide Cottage, a Windsor, a pochi chilometri dalla Capitale britannica.

La Coppia Reale ha dunque lasciato la residenza di Kensington Park, nel cuore di Londra, scelta anni fa per dare un chiaro segnale di distacco dai i membri della Royal Family che li hanno preceduti.

I Duchi di Cambridge avranno ancora degli uffici a Londra, ma certamente il trasferimento a Windsor apre degli scenari inaspettati sino a pochi mesi fa. Intanto, scopriamo com’è cambiata la vita dei Duchi.

Il trasferimento a Windsor

Il trasferimento del Principe William e della Duchessa Meghan Markle a Windsor è dettato in primo luogo da una maggiore vicinanza alla Regina Elisabetta. La Sovrana, ormai da un anno e mezzo, vive in pianta stabile nel Castello di Windsor, di proprietà della Famiglia Reale – come l’Adelaide Cottage del resto – ed ha quasi del tutto abbandonato Buckingham Palace. Nel Palazzo Reale, ormai, a gestire gli affari della Corona ci pensa il Principe Carlo, coadiuvato dalla Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker.

Il trasferimento ha avuto, ovviamente, anche influenze sulla vita dei figli dei Duchi di Cambridge, George, Charlotte e Louis, che sino a pochi mesi fa frequentavano una scuola a Londra. I tre, come si apprende da una nota ufficiale, sono stati iscritti presso la prestigiosa Lambrook School. Il preside della Lambrook, Jonathan Perry, ha dichiarato: “Siamo lieti che il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis si uniranno a noi il prossimo settembre e non vediamo l’ora di accogliere la famiglia, così come tutti i nostri nuovi alunni, nella nostra comunità scolastica”.

La nuova scuola

La Lambrook dista appena 15 minuti dall’Adelaide Cottage: si trova in un bellissimo parco di 20 ettari ed ha una piccola chiesa interna dove nel fine settimana si tengono funzioni religiose per gli alunni e le loro famiglie. Ma non è tutto: c’è anche un campo da golf da 9 buche, una piscina di 25 metri e accanto un palazzetto dello sport.

Tra le materie che i tre Principini Reali studieranno ci sono Francese, Scienze Religiose, Latino e Design e Tecnologia. Ma quanto costa studiare alla Lambrook? Stando a quanto sostiene Good Schools Guide, la retta annuale – per alunno – è di 25mila sterline, ovvero quasi 30mila euro.